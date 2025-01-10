Сплатити військовий збір 2025 – де ФОПу знайти реквізити рахунку

Сплата податків через Електронний кабінет платника. Фото: zak.tax.gov.ua

Починаючи з січня 2025 року, фізичні особи-підприємці повинні сплачувати військовий збір. Але ФОПи стикнулися з проблемою — які реквізити використовувати? В Електронному кабінеті платника на сайті Державної податкової служби рахунок для сплати не з’явився. Але підприємці можуть самостійно знайти реквізити.

Про це розповіли фахівці порталу 7eminar.ua.

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Як знайти розрахунковий рахунок

Якщо нарахування в Електронному кабінеті досі не з’явилися, а місцева податкова не відповідає на запити, можна самостійно дізнатися реквізити для сплати військового збору. Необхідно відвідати сайт ДПС за посиланням та обрати свою область, адже рахунок для ФОПів, які сплачують ВЗ "за себе", не відрізняється по районах або територіальних громадах.

Наступний крок — натиснути на "Реквізити рахунків для сплати податків, зборів та платежів до державного та місцевих бюджетів". Завантаживши таблицю Excel, знайдіть у переліку код бюджетної класифікації 11011700 "Військовий збір, що підлягає сплаті фізичними особами-підприємцями, які перебувають на спрощеній системі оподаткування".

Аби не шукати вручну, скористайтеся фільтром. На вкладці "Головна" клікніть на функцію "Знайти і виділити", введіть потрібний код класифікації у поле пошуку та натисніть "Знайти все".

Рахунок для сплати військового збору в Київській області. Фото: скриншот

"Після першої сплати військового збору в Електронному кабінеті платника податків у розділі "Стан розрахунків з бюджетом" буде відкрито інтегровану картку по військовому збору. У цій картці можна буде побачити нарахування військового збору, здійснені податковою, а також внесені оплати", — уточнили фахівці.

ФОПи 1 та 2 групи спрощеної системи повинні щомісяця сплачувати авансовим внеском 10% від мінімальної зарплати, тобто 800 грн. Представники 3 групи мають віддавати в бюджет 1% від доходу за звітний період — квартал (3 місяці). Для них сплата настане з квітня 2025 року, після подання декларації.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 25 грудня 2024 року підписав закон про перенесення запровадження військового збору для ФОПів. Тож підприємці уникнули необхідності віддавати додаткові кошти за грудень, але це не стосується зарплат найманих працівників.

Також ми писали, що ФОПи зобов’язані сплачувати військовий збір у 2025 році та протягом всього воєнного стану. Ставка податку залежить від групи спрощеної системи: 800 грн щомісяця для 1 та 2 групи, 1% від доходу для 3 групи. Не варто забувати про повернення єдиного соціального внеску розміром 1 760 грн.