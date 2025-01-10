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Как ФЛП найти реквизиты счета для уплаты военного сбора

10 января 2025 12:16
Елизавета Супивская - редактор
Заплатить военный сбор 2025 – где ФЛП найти реквизиты счета
Уплата налогов через Электронный кабинет плательщика. Фото: zak.tax.gov.ua
Елизавета Супивская - редактор

Начиная с января 2025 года, физические лица-предприниматели должны уплачивать военный сбор. Но ФЛП столкнулись с проблемой — какие реквизиты использовать? В Электронном кабинете плательщика на сайте Государственной налоговой службы счет для уплаты не появился. Но предприниматели могут самостоятельно найти реквизиты.

Об этом рассказали специалисты портала 7eminar.ua.

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Если начисления в Электронном кабинете до сих пор не появились, а местная налоговая не отвечает на запросы, можно самостоятельно узнать реквизиты для уплаты военного сбора. Необходимо посетить сайт ГНС по ссылке и выбрать свою область, ведь счет для ФЛП, которые платят ВС "за себя", не отличается по районам или территориальным общинам.

Следующий шаг — нажать на "Реквизиты счетов для уплаты налогов, сборов и платежей в государственный и местные бюджеты". Загрузив таблицу Excel, найдите в перечне код бюджетной классификации 11011700 "Военный сбор, подлежащий уплате физическими лицами-предпринимателями, находящимися на упрощенной системе налогообложения".

Чтобы не искать вручную, воспользуйтесь фильтром. На вкладке "Главная" кликните на функцию "Найти и выделить", введите нужный код классификации в поле поиска и нажмите "Найти все".

Как ФЛП найти реквизиты счета для уплаты военного сбора - фото 1
Счет для уплаты военного сбора в Киевской области. Фото: скриншот

"После первой уплаты военного сбора в Электронном кабинете налогоплательщика в разделе "Состояние расчетов с бюджетом" будет открыта интегрированная карточка по военному сбору. В этой карточке можно будет увидеть начисления военного сбора, осуществленные налоговой, а также внесенные оплаты", — уточнили специалисты.

ФЛП 1 и 2 группы упрощенной системы должны ежемесячно уплачивать авансовым взносом 10% от минимальной зарплаты, то есть 800 грн. Представители 3 группы должны отдавать в бюджет 1% от дохода за отчетный период — квартал (3 месяца). Для них уплата наступит с апреля 2025 года, после подачи декларации.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 25 декабря 2024 года подписал закон о переносе введения военного сбора для ФЛП. Поэтому предприниматели избежали необходимости отдавать дополнительные средства за декабрь, но это не касается зарплат наемных работников.

Также мы писали, что ФЛП обязаны платить военный сбор в 2025 году и в течение всего военного положения. Ставка налога зависит от группы упрощенной системы: 800 грн ежемесячно для 1 и 2 группы, 1% от дохода для 3 группы. Не стоит забывать о возврате единого социального взноса в размере 1 760 грн.

ФЛП налоги деньги предприниматели военный сбор

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