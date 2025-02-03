ФЛП напомнили о важных налоговых дедлайнах — что нужно сделать в феврале 2025

Женщина считает налоги. Фото: Pexels

В ближайшее время ФЛП нужно выполнить ряд действий, чтобы налоговая не начислила штрафы. Речь идет о подаче деклараций, уплате налогов и тому подобное.

О том, что должны сделать ФЛП в феврале и марте, рассказал налоговый консультант Михаил Смокович в собственном Telegram-канале.

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Крайние даты для ФЛП в феврале 2025 года

До 10 февраля каждый предприниматель 3 группы должен подать декларацию плательщика единого налога за 2024 год. До 19 февраля — уплатить единый налог 5% за 4 квартал 2024 года.

До 20 февраля ФЛП 1 и 2 групп надо уплатить единый налог (за февраль):

1 группа ФЛП — 302,80 грн.

2 группа ФЛП — 1 600,00 грн.

Также ФЛП этих двух групп должны уплатить и военный сбор за февраль — 800 грн.

Однако важно: единый налог и военный сбор могут не платить мобилизованные ФЛП 1 и 2 групп, и те, которые зарегистрированы на территориях ведения боевых действий.

Тем, у кого есть наемные работники, до 20 февраля надо подать налоговый расчет за наемных работников (приложение 1 по ЕСВ и 4ДФ за январь 2025 года).

Представителям 1 и 2 групп также до 3 марта надо будет подать Декларацию плательщика единого налога за 2024 год.

Что еще стоит знать украинцам

Ранее мы писали, что банковские счета физических лиц-предпринимателей могут быть заблокированы без предварительного уведомления. Это происходит по инициативе финансовых учреждений по требованию налоговых органов или по решению суда. Кроме того, банки имеют право самостоятельно принимать решение о приостановлении или прекращении обслуживания клиентов без их согласия.

Также мы рассказывали, что в Украине введен обязательный военный сбор для ФЛП и лиц, занимающихся независимой профессиональной деятельностью. Поэтому был обновлен перечень налоговых платежей, от которых освобождаются мобилизованные предприниматели.