Поширені помилки ФОП – що часто порушують підприємці та як за це карають

Жінка засмучена податковими розрахунками. Фото: Pexels

Вести підприємницьку діяльність непросто, адже треба знати законодавство і дотримуватися багатьох правил. Існують типові помилки, які часто допускають ФОПи через необачність або незнання вимог. Це може призвести до податкових перевірок, штрафів та інших небажаних наслідків.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які типові помилки "переслідують" ФОПів в Україні та що загрожує за недотримання вимог.

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Неправильна група системи оподаткування

На спрощеній системі існує 4 групи єдиного податку, які відрізняються умовами ведення діяльності, ставками податку тощо. Більшість новостворених ФОПів автоматично обирають 1 чи 2 групу через низькі ставки, не звертаючи увагу на специфіку свого бізнесу, кількість найманих працівників, річний ліміт доходу та інші нюанси.

Порушення, які випливають з неправильно обраної групи, самі по собі передбачають відповідальність. Наприклад, примусовий перехід на загальну систему оподаткування чи іншу групу. В деяких серйозних випадках доведеться заплатити ЄП за ставкою 15% чи взагалі закрити бізнес.

Невідповідні КВЕДи

Ситуація схожа з попереднім пунктом. Під час реєстрації ФОПи повинні обрати види діяльності, які планують здійснювати. Наприклад, продаж товарів чи надання послуг. Якщо на практиці КВЕДи не співпадають з реальним станом справ, то дохід від такої діяльності підлягатиме оподаткуванню за ставкою 15%. Також підприємця переведуть на загальну систему в примусовому порядку.

ФОП не зареєстрований платником ПДВ

Стосується підприємців, які зобов’язані реєструватися платниками податку на додану вартість. Якщо не подати заяву, доведеться сплатити штраф у розмірі 10% від суми фінансового зобов’язання. У разі умисного порушення контролюючий орган нарахує штраф 25% від суми. За повторне умисне порушення протягом 1095 календарних днів санкція зросте до 50%.

Перевищення річного ліміту доходу

Кожна група спрощеної системи має річний ліміт доходу, перевищувати який заборонено. У 2025 році максимальні суми грошового обороту такі:

1 група — 1 336 000 грн (167 мінімальних зарплат);

2 група — 6 672 000 грн (834 мінімальних зарплат);

3 група — 9 336 000 грн (1167 мінімальних зарплат).

При перевищенні суми ФОПа автоматично переведуть на іншу групу єдиного податку (де ліміт більший) чи на загальну систему (де річний ліміт доходу відсутній).

Робота без РРО/ПРРО

Більшість представників бізнесу, які займаються продажем товарів і наданням послуг, повинні використовувати реєстратор розрахункових операцій. У 2023 році відновили перевірки і штрафи за відсутність РРО, тож затримка зі встановленням апарату може призвести до фінансових санкцій. Сума становить 100% від вартості товарів, проданих без РРО.

Використання неоформленої робочої сили

Іншими словами, неоформлення найманої праці. Часто підприємці свідомо не укладають трудові договори з працівниками, аби не платити податки. Але контролюючий орган ретельно перевіряє ФОПів, особливо тих, які працюють в Інтернеті, на наявність документації. Штраф за неоформлення трудових відносин становить 80 000 грн у 2025 році за кожного працівника, що виконує посадові обов’язки неофіційно.

Відсутність первинної документації

ФОПи зобов’язані зберігати документи на підтвердження своєї господарської діяльності. Це потрібно для доказу контролюючому органу, що бізнес ведеться законно, всі податки сплачуються вчасно, жодних порушень вимог немає. У протилежному випадку підприємця можуть перевести на загальну систему оподаткування заднім числом.

У список документів для ФОПів-спрощенців, які варто зберігати, входить книга обліку доходів, договори з контрагентами, банківські виписки, касові ордери/чеки/квитанції, акти виконаних робіт/наданих послуг, податкові накладні тощо. Термін зберігання становить 3 роки.

Нагадаємо, деякі ФОПи повинні заплатити податки в лютому 2025 року. Йдеться про підприємців 1 та 2 групи, яким треба покрити військовий збір плюс єдиний податок до 20 числа.

Також ми писали, що фізичні особи-підприємці повинні мати правила внутрішнього трудового розпорядку. Це локальний нормативний акт, який роботодавці складають для уточнення норм трудового законодавства на виробництві.