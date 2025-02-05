Распространенные ошибки ФЛП – что часто нарушают предприниматели и как за это наказывают

Штрафы и аннулирование ФЛП — что нельзя делать предпринимателям
Вести предпринимательскую деятельность непросто, ведь надо знать законодательство и придерживаться многих правил. Существуют типичные ошибки, которые часто допускают ФЛП из-за неосмотрительности или незнания требований. Это может привести к налоговым проверкам, штрафам и другим нежелательным последствиям.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие типичные ошибки "преследуют" ФЛП в Украине и что грозит за несоблюдение требований.
Распространенные ошибки при ведении бизнеса
- Неправильная группа системы налогообложения
На упрощенной системе существует 4 группы единого налога, которые отличаются условиями ведения деятельности, ставками налога и тому подобное. Большинство новосозданных ФЛП автоматически выбирают 1 или 2 группу из-за низких ставок, не обращая внимание на специфику своего бизнеса, количество наемных сотрудников, годовой лимит дохода и другие нюансы.
Нарушения, которые вытекают из неправильно выбранной группы, сами по себе предусматривают ответственность. Например, принудительный переход на общую систему налогообложения или другую группу. В некоторых серьезных случаях придется заплатить ЕН по ставке 15% или вообще закрыть бизнес.
- Несоответствующие КВЭДы
Ситуация схожа с предыдущим пунктом. При регистрации ФЛП должны выбрать виды деятельности, которые планируют осуществлять. Например, продажа товаров или оказание услуг. Если на практике КВЭДы не совпадают с реальным положением дел, то доход от такой деятельности будет подлежать налогообложению по ставке 15%. Также предпринимателя переведут на общую систему в принудительном порядке.
- ФЛП не зарегистрирован плательщиком НДС
Касается предпринимателей, которые обязаны регистрироваться плательщиками налога на добавленную стоимость. Если не подать заявление, придется уплатить штраф в размере 10% от суммы финансового обязательства. В случае умышленного нарушения контролирующий орган начислит штраф 25% от суммы. За повторное умышленное нарушение в течение 1095 календарных дней санкция возрастет до 50%.
- Превышение годового лимита дохода
Каждая группа упрощенной системы имеет годовой лимит дохода, превышать который запрещено. В 2025 году максимальные суммы денежного оборота такие:
- 1 группа — 1 336 000 грн (167 минимальных зарплат);
- 2 группа — 6 672 000 грн (834 минимальных зарплат);
- 3 группа — 9 336 000 грн (1167 минимальных зарплат).
При превышении суммы ФЛП автоматически переведут на другую группу единого налога (где лимит больше) или на общую систему (где годовой лимит дохода отсутствует).
- Работа без РРО/ПРРО
Большинство представителей бизнеса, которые занимаются продажей товаров и предоставлением услуг, должны использовать регистратор расчетных операций. В 2023 году возобновили проверки и штрафы за отсутствие РРО, поэтому задержка с установкой аппарата может привести к финансовым санкциям. Сумма составляет 100% от стоимости товаров, проданных без РРО.
- Использование неоформленной рабочей силы
Другими словами, неоформление наемного труда. Часто предприниматели сознательно не заключают трудовые договоры с сотрудниками, дабы не платить налоги. Но контролирующий орган тщательно проверяет ФЛП, особенно тех, которые работают в Интернете, на наличие документации. Штраф за неоформление трудовых отношений составляет 80 000 грн в 2025 году за каждого работника, выполняющего должностные обязанности неофициально.
- Отсутствие первичной документации
ФЛП обязаны хранить документы в подтверждение своей хозяйственной деятельности. Это нужно для доказательства контролирующему органу, что бизнес ведется законно, все налоги уплачиваются вовремя, никаких нарушений требований нет. В противном случае предпринимателя могут перевести на общую систему налогообложения задним числом.
В список документов для ФЛП-упрощенцев, которые стоит хранить, входит книга учёта доходов, договоры с контрагентами, банковские выписки, кассовые ордера/чеки/квитанции, акты выполненных работ/оказанных услуг, налоговые накладные и пр. Срок хранения составляет 3 года.
Напомним, некоторые ФЛП должны заплатить налоги в феврале 2025 года. Речь идет о предпринимателях 1 и 2 группы, которым надо покрыть военный сбор плюс единый налог до 20 числа.
Также мы писали, что физические лица-предприниматели должны иметь правила внутреннего трудового распорядка. Это локальный нормативный акт, который работодатели составляют для уточнения норм трудового законодательства на производстве.
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