Распространенные ошибки ФЛП – что часто нарушают предприниматели и как за это наказывают

Женщина расстроена налоговыми расчетами. Фото: Pexels

Вести предпринимательскую деятельность непросто, ведь надо знать законодательство и придерживаться многих правил. Существуют типичные ошибки, которые часто допускают ФЛП из-за неосмотрительности или незнания требований. Это может привести к налоговым проверкам, штрафам и другим нежелательным последствиям.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие типичные ошибки "преследуют" ФЛП в Украине и что грозит за несоблюдение требований.

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Неправильная группа системы налогообложения

На упрощенной системе существует 4 группы единого налога, которые отличаются условиями ведения деятельности, ставками налога и тому подобное. Большинство новосозданных ФЛП автоматически выбирают 1 или 2 группу из-за низких ставок, не обращая внимание на специфику своего бизнеса, количество наемных сотрудников, годовой лимит дохода и другие нюансы.

Нарушения, которые вытекают из неправильно выбранной группы, сами по себе предусматривают ответственность. Например, принудительный переход на общую систему налогообложения или другую группу. В некоторых серьезных случаях придется заплатить ЕН по ставке 15% или вообще закрыть бизнес.

Несоответствующие КВЭДы

Ситуация схожа с предыдущим пунктом. При регистрации ФЛП должны выбрать виды деятельности, которые планируют осуществлять. Например, продажа товаров или оказание услуг. Если на практике КВЭДы не совпадают с реальным положением дел, то доход от такой деятельности будет подлежать налогообложению по ставке 15%. Также предпринимателя переведут на общую систему в принудительном порядке.

ФЛП не зарегистрирован плательщиком НДС

Касается предпринимателей, которые обязаны регистрироваться плательщиками налога на добавленную стоимость. Если не подать заявление, придется уплатить штраф в размере 10% от суммы финансового обязательства. В случае умышленного нарушения контролирующий орган начислит штраф 25% от суммы. За повторное умышленное нарушение в течение 1095 календарных дней санкция возрастет до 50%.

Превышение годового лимита дохода

Каждая группа упрощенной системы имеет годовой лимит дохода, превышать который запрещено. В 2025 году максимальные суммы денежного оборота такие:

1 группа — 1 336 000 грн (167 минимальных зарплат);

2 группа — 6 672 000 грн (834 минимальных зарплат);

3 группа — 9 336 000 грн (1167 минимальных зарплат).

При превышении суммы ФЛП автоматически переведут на другую группу единого налога (где лимит больше) или на общую систему (где годовой лимит дохода отсутствует).

Работа без РРО/ПРРО

Большинство представителей бизнеса, которые занимаются продажей товаров и предоставлением услуг, должны использовать регистратор расчетных операций. В 2023 году возобновили проверки и штрафы за отсутствие РРО, поэтому задержка с установкой аппарата может привести к финансовым санкциям. Сумма составляет 100% от стоимости товаров, проданных без РРО.

Использование неоформленной рабочей силы

Другими словами, неоформление наемного труда. Часто предприниматели сознательно не заключают трудовые договоры с сотрудниками, дабы не платить налоги. Но контролирующий орган тщательно проверяет ФЛП, особенно тех, которые работают в Интернете, на наличие документации. Штраф за неоформление трудовых отношений составляет 80 000 грн в 2025 году за каждого работника, выполняющего должностные обязанности неофициально.

Отсутствие первичной документации

ФЛП обязаны хранить документы в подтверждение своей хозяйственной деятельности. Это нужно для доказательства контролирующему органу, что бизнес ведется законно, все налоги уплачиваются вовремя, никаких нарушений требований нет. В противном случае предпринимателя могут перевести на общую систему налогообложения задним числом.

В список документов для ФЛП-упрощенцев, которые стоит хранить, входит книга учёта доходов, договоры с контрагентами, банковские выписки, кассовые ордера/чеки/квитанции, акты выполненных работ/оказанных услуг, налоговые накладные и пр. Срок хранения составляет 3 года.

Напомним, некоторые ФЛП должны заплатить налоги в феврале 2025 года. Речь идет о предпринимателях 1 и 2 группы, которым надо покрыть военный сбор плюс единый налог до 20 числа.

Также мы писали, что физические лица-предприниматели должны иметь правила внутреннего трудового распорядка. Это локальный нормативный акт, который работодатели составляют для уточнения норм трудового законодательства на производстве.