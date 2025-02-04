Податкова перевірка – як ФОПу захистити свої права і що можна оскаржити

Податкова перевірка. Фото: Pexels

Контролюючий орган має право здійснювати позапланові та документальні перевірки суб’єктів господарювання. Щоб уникнути потенційних проблем під час моніторингу, ФОПам і юридичним особам варто знати свої права/обов’язки. Це допоможе забезпечити справедливість і захиститися від неправомірних дій податківців.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як захистити свої права під час податкової перевірки.

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Що можуть робити ФОПи під час перевірки

Кожного підприємця може несподівано застати податкова перевірка. Позапланові візити здійснюють без попередження, тому підготуватися до них неможливо. Натомість про документальні перевірки контролюючий орган повідомляє завчасно.

Згідно з законодавством, ФОП може вдаватися до таких дій:

вимагати від податківців офіційні документи, які підтверджують направлення на перевірку, а також службові посвідчення;

перевірити правильність оформленого наказу, зіставити з цілями візиту;

не пустити інспекцію, якщо вони не надали відповідні документи;

контролювати процес проведення і слідкувати, щоб уповноважені особи займалися цілями, на які мають дозвіл;

фіксувати порушення податківців;

вимагати письмової фіксації інформації чи фактів, які свідчать на вашу користь.

Фахівці юридичної компанії INSEININ констатували, що важливо співпрацювати з контролюючим органом і надавати документи на підтвердження дотримання законодавчих вимог. Але варто пам’ятати: інспектори не можуть розголошувати конфіденційну інформацію без дозволу ФОПа, приймати необґрунтовані рішення та діяти безпідставно.

У разі негативного результату перевірки підприємець може оскаржити висновки контролюючого органу, подавши апеляцію до вищого податкового органу та адміністративного суду. Також можна притягнути до відповідальності посадовців, які власними діями завдали шкоди виробничим потужностям ФОПа.

Підприємці мають право на:

повагу і справедливий підхід до перевірки з боку уповноважених осіб;

відстоювання позицій, якщо впевнені в порушеннях з боку інспекторів;

оскарження наказу про призначення перевірки і податкових повідомлень-рішень.

Моніторинг діяльності представників бізнесу не повинен здійснюватися з порушеннями закону і супроводжуватися тиском на платників податків. Такі вчинки кваліфікують як злочинні в межах Кримінального кодексу України.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українські роботодавці зобов’язані мати правила внутрішнього трудового розпорядку. Це локальний нормативний акт, який ФОПи складають для уточнення норм трудового законодавства на власному підприємстві.

Також ми писали, що для мобілізованих ФОПів розширили податкові пільги. Оскільки з’явився обов’язок сплачувати військовий збір, то підприємців у лавах ЗСУ звільнили від нарахування і сплати податку в період проходження служби.