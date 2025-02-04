Налоговая проверка – как ФЛП защитить свои права и что можно обжаловать

Налоговая проверка. Фото: Pexels

Контролирующий орган имеет право осуществлять внеплановые и документальные проверки субъектов хозяйствования. Чтобы избежать потенциальных проблем во время мониторинга, ФЛП и юридическим лицам стоит знать свои права/обязанности. Это поможет обеспечить справедливость и защититься от неправомерных действий налоговиков.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как защитить свои права во время налоговой проверки.

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Что могут делать ФЛП во время проверки

Каждого предпринимателя может неожиданно застать налоговая проверка. Внеплановые визиты осуществляют без предупреждения, поэтому подготовиться к ним невозможно. Зато о документальных проверках контролирующий орган сообщает заблаговременно.

Согласно законодательству, ФЛП может прибегать к таким действиям:

требовать от налоговиков официальные документы, подтверждающие направление на проверку, а также служебные удостоверения;

проверить правильность оформленного приказа, сопоставить с целями визита;

не пустить инспекцию, если они не предоставили соответствующие документы;

контролировать процесс проведения и следить, чтобы уполномоченные лица занимались целями, на которые имеют разрешение;

фиксировать нарушения налоговиков;

требовать письменной фиксации информации или фактов, свидетельствующих в вашу пользу.

Специалисты юридической компании INSEININ констатировали, что важно сотрудничать с контролирующим органом и предоставлять документы в подтверждение соблюдения законодательных требований. Но стоит помнить: инспекторы не могут разглашать конфиденциальную информацию без разрешения ФЛП, принимать необоснованные решения и действовать безосновательно.

В случае отрицательного результата проверки предприниматель может обжаловать выводы контролирующего органа, подав апелляцию в вышестоящий налоговый орган и административный суд. Также можно привлечь к ответственности должностных лиц, которые собственными действиями нанесли ущерб производственным мощностям ФЛП.

Предприниматели имеют право на:

уважение и справедливый подход к проверке со стороны уполномоченных лиц;

отстаивание позиций, если уверены в нарушениях со стороны инспекторов;

обжалование приказа о назначении проверки и налоговых уведомлений-решений.

Мониторинг деятельности представителей бизнеса не должен осуществляться с нарушениями закона и сопровождаться давлением на налогоплательщиков. Такие поступки квалифицируют как преступные в рамках Уголовного кодекса Украины.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинские работодатели обязаны иметь правила внутреннего трудового распорядка. Это локальный нормативный акт, который ФЛП составляют для уточнения норм трудового законодательства на собственном предприятии.

Также мы писали, что для мобилизованных ФЛП расширили налоговые льготы. Поскольку появилась обязанность уплачивать военный сбор, то предпринимателей в рядах ВСУ освободили от начисления и уплаты налога в период прохождения службы.