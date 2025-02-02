Правила внутрішнього трудового розпорядку — хто з роботодавців має складати

Дівчина в офісі заповнює документи. Фото: УНІАН

В Україні практично всі компанії працюють за правилами внутрішнього трудового розпорядку. Це локальний нормативний акт, який роботодавці складають для того, щоб уточнювати норми трудового законодавства на своєму виробництві.

Редакція сайту Новини.LIVE вирішила розповісти, чи обов'язково підприємствам мати такі правила.

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Правила внутрішнього трудового розпорядку обов'язково повинні мати фізичні особи-підприємці, як пояснили в управлінні інспекційної діяльності у Запорізькій області Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці.

Роботодавці самостійно складають цей документ. У ньому може міститися, наприклад, як довго у співробітника триває обідня перерва або о котрій вона розпочинається.

У Держпраці зазначають, що правила внутрішнього трудового розпорядку має затверджувати трудовий колектив. Правила, відповідно до статті 142 Кодексу законів про працю України, складає:

власник;

уповноважений ним орган;

виборний орган первинної профспілкової організації;

профспілковий представник.

Важливо, що керуватися цим актом обов'язково повинні фізичні особи-підприємці. Якщо ж цю вимогу порушити, то на ФОПів чекає фінансова відповідальність, яка передбачена у статті 265 Кодексу законів про працю України.

Що ще цікаво знати

Трудові відносини між роботодавцем та працівником змінюються під впливом воєнного стану. Нерідко виникають ситуації, коли підприємства зупиняють роботу або скорочують персонал, тож люди ризикують втратити роботу.

Варто зауважити, що чинне законодавство дозволяє роботодавцям в умовах воєнного стану звільняти працівників навіть у період їхньої тимчасової непрацездатності або під час відпустки. Але процедура звільнення має відповідати деяким правилам.

Раніше ми розповідали, що українські роботодавці у 2025 році можуть отримати від держави компенсацію у розмірі від 80 до 120 тис. грн. Для цього вони мають виконати одну умову.

Ще нагадаємо, що бізнес отримує додаткові гроші, якщо наймає на роботу людину, направлену з центру зайнятості. Ми пояснювали, про які суми йдеться.