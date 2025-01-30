Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Ринок праці arrow Скорочення штату у воєнний час — що дозволяє закон arrow

Скорочення штату у воєнний час — що дозволяє закон

30 січня 2025 07:30
Катерина Балаєва - редактор
Скорочення штату під час воєнного стану — що потрібно знати
Трудова книжка в руках. Фото: dcz.gov.ua
Катерина Балаєва - редактор

Воєнний стан вносить суттєві корективи у сферу трудових відносин. Одне з найактуальныших питань, яке турбує як роботодавців, так і працівників, — це можливість скорочення штату в умовах воєнного часу. 

Редакція Новини.LIVE розглянула, як закон регулює процес звільнення під час воєнного стану та які права та обов’язки мають сторони трудових відносин.

Читайте також:

Законодавчі аспекти скорочення штату під час воєнного стану

Відповідно до чинного законодавства, під час воєнного стану роботодавець має право звільняти працівників навіть у період їхньої тимчасової непрацездатності або під час відпустки. Це означає, що керівництво підприємств недержавної форми власності має право оптимізувати чисельність працівників залежно від економічних умов, змін у виробничих процесах або інших факторів.

Але варто зазначити, що процедура звільнення має відповідати нормам законодавства, а саме:

  • повідомлення працівників про скорочення у встановлені законом строки;
  • дотримання процедури звільнення, включаючи виплату компенсацій;
  • надання працівникам можливості переведення на інші посади за наявності вакантних місць.

Особливості звільнення під час непрацездатності чи відпустки

Воєнний стан передбачає виняткові умови для звільнення. Роботодавець має право припинити трудові відносини з працівником у період його тимчасової непрацездатності або відпустки. Винятками є:

  • відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами;
  • відпустка для догляду за дитиною до трьох років.

У такому разі дата звільнення визначається як перший робочий день після закінчення непрацездатності чи відпустки. Це означає, що звільнення фактично відбувається після завершення періоду, коли працівник не міг виконувати свої обов’язки.

Наслідки для працівників та роботодавців

Скорочення штату завжди є складним рішенням як для роботодавців, так і для працівників. В умовах воєнного стану воно може мати додаткові ризики:

  • працівники можуть втратити стабільний дохід у складний період;
  • роботодавці можуть зіткнутися з труднощами у відновленні кадрового потенціалу після завершення воєнного стану.

Законодавчі норми спрямовані на баланс між інтересами обох сторін. Роботодавці мають право скорочувати штат, але повинні дотримуватися всіх вимог щодо попередження, виплати компенсацій та пошуку альтернативних рішень для працівників.

Як повідомлялось, зазвичай виникають ситуації, коли працівник звільняється після того, як використав авансову відпустку, тобто за період, який ще не відпрацьований. Однак роботодавець може надати таку відпустку, враховуючи фактичний час, відпрацьований працівником протягом робочого року, після шести місяців безперервної роботи.

Нагадаємо також, що при звільненні трудовий договір та трудові відносини припиняються. Причини звільнення можуть бути різними, але найчастіше працівник вирішує піти за власним бажанням та подає заяву про звільнення.

робота трудове право безробіття звільнення воєнний стан

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

08:42 У США літак зіткнувся з гелікоптером — чи вдалося комусь вижити

08:30 Аналітики ISW припустили, що може змусити Путіна піти на поступки

08:29 Будівництво метро стало найдорожчою закупівлею для Києва

08:29 Кого з українців мобілізуватимуть першочергово в лютому 2025

08:12 Українці можуть заробити на монетах — що вдасться вигідно продати

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

08:00 Як Україна шукатиме ресурси на власну підтримку — ефір Ранок.LIVE

08:00 Допомога від UNHCR — хто і де може отримати 10,8 тис. грн

07:57 Через удар по будинку в Сумах є жертви — відео наслідків атаки

Text

07:57 Наче в гостях — що розповідають ВПО про життя на новому місці

07:30 Скорочення штату у воєнний час — що дозволяє закон

08:42 У США літак зіткнувся з гелікоптером — чи вдалося комусь вижити

08:30 Аналітики ISW припустили, що може змусити Путіна піти на поступки

08:29 Будівництво метро стало найдорожчою закупівлею для Києва

08:29 Кого з українців мобілізуватимуть першочергово в лютому 2025

08:12 Українці можуть заробити на монетах — що вдасться вигідно продати

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

08:00 Допомога від UNHCR — хто і де може отримати 10,8 тис. грн

07:57 Через удар по будинку в Сумах є жертви — відео наслідків атаки

07:30 Скорочення штату у воєнний час — що дозволяє закон

07:30 Смерть близьких — коли військовий отримує матдопомогу

07:30 В Україну завезуть робітників із Бангладеш — де працюватимуть

06:40 Нові ціни на брухт в Україні — скільки платять за латунь у січні

06:20 Допомога українським біженцям — які є програми та зміни у 2025

06:05 Ліміти на перекази та повторна ВЛК — що зміниться з 1 лютого

29 січня 2025

06:40 Оновилися тарифи на алюміній — ціни на кольоровий метал у січні

28 січня 2025

06:40 Нові ціни на брухт міді — вартість кольорових металів у січні

06:25 Виробництво чипів в Україні — наскільки реально та які є проблеми

05:45 Ці цифри засмутять — які мінімальні пенсії в Україні та ЄС

27 січня 2025

06:40 Оновлені ціни на чормет — скільки коштує брухт в Україні

26 січня 2025

06:40 Нові ціни на золото — ломбарди підняли тарифи

25 січня 2025

06:49 Чи закінчить Трамп війну: чого хочуть США та на що згодна Україна

Text

08:00 Як Україна шукатиме ресурси на власну підтримку — ефір Ранок.LIVE

Text

07:57 Наче в гостях — що розповідають ВПО про життя на новому місці

Text

03:44 Пощастило лише трьом — чому у Києві ВПО не отримують житло

29 січня 2025
Text

19:00 Підтримка переселенців у Києві — ефір Київський час

Text

17:53 Кулеба зробив заяву про мобілізацію 18-річних — ефір Вечір.LIVE

Text

13:36 Корсун повідомив про загрози DeepSeek для користувачів

Text

13:09 Романенко пояснив, чим загрожує відкриття аеропортів в Україні

Text

13:00 Термінова заява Зеленського щодо переговорів — ефір День.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

11:06 Критичним підприємствам подовжили термін на перебронювання

Text

08:00 Терміновий наказ Зеленського щодо США, — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

19 січня 2025

06:22 Що робити, якщо силоміць утримують в ТЦК — юристи дали поради

18 січня 2025

15:12 Тарифи для пенсіонерів — від якого оператора обрати у 2025 році

19 січня 2025

15:15 Вимоги до українців у Німеччині — чому можуть депортувати у 2025

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

20 січня 2025

12:10 Яйця та ще 3 інгредієнти — салат за 2 хв, неможливо відірватися

23:23 Як у "Резерв+" дізнатися, чи перебуваєш ти в розшуку

16 січня 2025

09:17 Небажані дзвінки — на номери з якими цифрами не можна відповідати

27 січня 2025

18:20 Безплатний проїзд для українок 60+ — де діють пільги у 2025 році