Скорочення штату під час воєнного стану — що потрібно знати

Трудова книжка в руках. Фото: dcz.gov.ua

Воєнний стан вносить суттєві корективи у сферу трудових відносин. Одне з найактуальныших питань, яке турбує як роботодавців, так і працівників, — це можливість скорочення штату в умовах воєнного часу.

Редакція Новини.LIVE розглянула, як закон регулює процес звільнення під час воєнного стану та які права та обов’язки мають сторони трудових відносин.

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Законодавчі аспекти скорочення штату під час воєнного стану

Відповідно до чинного законодавства, під час воєнного стану роботодавець має право звільняти працівників навіть у період їхньої тимчасової непрацездатності або під час відпустки. Це означає, що керівництво підприємств недержавної форми власності має право оптимізувати чисельність працівників залежно від економічних умов, змін у виробничих процесах або інших факторів.

Але варто зазначити, що процедура звільнення має відповідати нормам законодавства, а саме:

повідомлення працівників про скорочення у встановлені законом строки;

дотримання процедури звільнення, включаючи виплату компенсацій;

надання працівникам можливості переведення на інші посади за наявності вакантних місць.

Особливості звільнення під час непрацездатності чи відпустки

Воєнний стан передбачає виняткові умови для звільнення. Роботодавець має право припинити трудові відносини з працівником у період його тимчасової непрацездатності або відпустки. Винятками є:

відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами;

відпустка для догляду за дитиною до трьох років.

У такому разі дата звільнення визначається як перший робочий день після закінчення непрацездатності чи відпустки. Це означає, що звільнення фактично відбувається після завершення періоду, коли працівник не міг виконувати свої обов’язки.

Наслідки для працівників та роботодавців

Скорочення штату завжди є складним рішенням як для роботодавців, так і для працівників. В умовах воєнного стану воно може мати додаткові ризики:

працівники можуть втратити стабільний дохід у складний період;

роботодавці можуть зіткнутися з труднощами у відновленні кадрового потенціалу після завершення воєнного стану.

Законодавчі норми спрямовані на баланс між інтересами обох сторін. Роботодавці мають право скорочувати штат, але повинні дотримуватися всіх вимог щодо попередження, виплати компенсацій та пошуку альтернативних рішень для працівників.

Як повідомлялось, зазвичай виникають ситуації, коли працівник звільняється після того, як використав авансову відпустку, тобто за період, який ще не відпрацьований. Однак роботодавець може надати таку відпустку, враховуючи фактичний час, відпрацьований працівником протягом робочого року, після шести місяців безперервної роботи.

Нагадаємо також, що при звільненні трудовий договір та трудові відносини припиняються. Причини звільнення можуть бути різними, але найчастіше працівник вирішує піти за власним бажанням та подає заяву про звільнення.