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Роботи перемагають — кого з фахівців звільнять вже зовсім скоро

13 січня 2025 11:15
Олена Босик - Редактор
Олена Босик
Редактор
Розвиток ШІ — кого можуть звільнити вже за 5 років
Двоє чоловіків в офісі. Фото: Pexels
Олена Босик - Редактор
Олена Босик
Редактор

Штучний інтелект (ШІ) вже з′явився у багатьох сферах нашого життя. Так, наприклад, ChatGPT створює статті та вміє робити розсилки, а чат-боти доволі успішно ведуть діалоги з клієнтами компаній. Дехто вважає, що ШІ не зможе повноцінно замінити тих, хто якісно виконує свої обов′язки, однак Найбільші банки світу вже планують масові звільнення персоналу у наступні 3-5 років

Як пише агентство Bloomberg, без роботи ризикують залишитися 200 тисяч банкірів з усього світу.

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Висновки були зроблені на основі дослідження, під час якого майже чверть з 93 респондентів спрогнозували, що банки скоротять від 5% до 10% свого персоналу. Серед компаній, охоплених дослідженням:

  • Citigroup Inc;
  • JPMorgan Chase & Co;
  • Goldman Sachs Group Inc.

На думку старшого аналітика видання Томаша Ноецеля, під серйозною загрозою звільнення перебувають працівники бек-офісу, середнього офісу та операційних відділів.

"Роботи, що передбачають рутинні та повторювані завдання, під загрозою," — зауважив чоловік, який створив звіт на основі проведеного дослідження. 

Втім, як зазначає виданя, штучному інтелекту не вдасться повністю замінити ці ролі, тому ШІ, ймовірно, просто трансформує робочу силу.

Тим часом 8 із 10 респондентів вваають, що генеративний ШІ підвищить продуктивність і збільшить дохід банків на 5% або більше впродовж 3-5 років. Так, у 2027 році фінансові установи можуть додатково отримати 12–17% доходів до сплати податків. Їм вдасться заробити приблизно 180 млрд дол.

Нагадаємо, мільярдер Ілон Маск вважає, що штучний інтелект здатен перетворитися у кращу версію людини. Бізнесмен важає, що вже до 2025 року ШІ перевершить інтелект будь-якої людини.

Також ми розповідали, як правильно працювати з ChatGPT. Ми, зокрема пояснювали, яких тем краще уникати. 

робота банки звільнення штучний інтелект ринок праці

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