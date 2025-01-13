Розвиток ШІ — кого можуть звільнити вже за 5 років

Двоє чоловіків в офісі. Фото: Pexels

Штучний інтелект (ШІ) вже з′явився у багатьох сферах нашого життя. Так, наприклад, ChatGPT створює статті та вміє робити розсилки, а чат-боти доволі успішно ведуть діалоги з клієнтами компаній. Дехто вважає, що ШІ не зможе повноцінно замінити тих, хто якісно виконує свої обов′язки, однак Найбільші банки світу вже планують масові звільнення персоналу у наступні 3-5 років

Як пише агентство Bloomberg, без роботи ризикують залишитися 200 тисяч банкірів з усього світу.

Читайте також:

Хто може втратити роботу дуже скоро

Висновки були зроблені на основі дослідження, під час якого майже чверть з 93 респондентів спрогнозували, що банки скоротять від 5% до 10% свого персоналу. Серед компаній, охоплених дослідженням:

Citigroup Inc;

JPMorgan Chase & Co;

Goldman Sachs Group Inc.

На думку старшого аналітика видання Томаша Ноецеля, під серйозною загрозою звільнення перебувають працівники бек-офісу, середнього офісу та операційних відділів.

"Роботи, що передбачають рутинні та повторювані завдання, під загрозою," — зауважив чоловік, який створив звіт на основі проведеного дослідження.

Втім, як зазначає виданя, штучному інтелекту не вдасться повністю замінити ці ролі, тому ШІ, ймовірно, просто трансформує робочу силу.

Тим часом 8 із 10 респондентів вваають, що генеративний ШІ підвищить продуктивність і збільшить дохід банків на 5% або більше впродовж 3-5 років. Так, у 2027 році фінансові установи можуть додатково отримати 12–17% доходів до сплати податків. Їм вдасться заробити приблизно 180 млрд дол.

Нагадаємо, мільярдер Ілон Маск вважає, що штучний інтелект здатен перетворитися у кращу версію людини. Бізнесмен важає, що вже до 2025 року ШІ перевершить інтелект будь-якої людини.

Також ми розповідали, як правильно працювати з ChatGPT. Ми, зокрема пояснювали, яких тем краще уникати.