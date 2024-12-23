Ілон Маск спрогнозував, що ШІ перевершить людський розум до кінця 2025 року

Мільярдер Ілон Маск. Фото: скриншот/YouTube

Мільярдер та засновник компаній SpaceX та Tesla, Ілон Маск, вважає, що штучний інтелект з часом перевершить здібності людини набагато раніше, ніж вважається зараз. За його словами, до кінця 2025 року ШІ перевершить інтелект будь-якої людини.

Про це він повідомив у своїй соціальній мережі X (Twitter).

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Маск прогнозує, що до кінця 2025 року штучний інтелект перевершить інтелект будь-якої людини, а у 2027-2028 роках, можливо, і всіх людей.

"Імовірність того, що ШІ перевершить інтелект усіх людей разом узятих до 2030 року, становить ~100%", — зазначає Маск у своєму пості.

У 2023 році Ілон Маск створив компанію x.AI Corp для роботи в галузі штучного інтелекту. Їхньою першою розробкою став генеративний чатбот Grok, який видає відповіді на текстові запити трохи швидше за ChatGPT, має доступ до повної бази постів у соціальних мережах, а також може генерувати зображення високої якості та працювати з кодом.

Мільярдер був співзасновником компанії OpenAI, яка є творцем ChatGPT. Зараз Маск засуджує стартап у судових позовах через те, що компанія хоче перетворитися на комерційну, хоча згідно з оприлюдненими листами, він сам підтримував комерціалізацію стартапу. Також згідно з ними, він вимагав стати генеральним директором, отримати контрольний пакет акцій і забезпечити собі абсолютний контроль над компанією.

У січні 2018 року він намагався об'єднати OpenAI з Tesla, компанією, яку він контролює. У лютому Маск залишив посаду співголови ради директорів OpenAI після невдачі цих переговорів.

Нагадаємо, юридична боротьба між Ілоном Маском та OpenAI продовжується. Стало відомо, що мільярдер прагнув отримати абсолютний контроль над компанією у 2017 році.

Також ми писали, що Ілон Маск прагне створити власне місто Starbase, де розміщуватиметься штаб-квартира SpaceX. Компанія вже звернулася до місцевої влади, щоб провести вибори для реєстрації нового міста.