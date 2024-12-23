Илон Маск спрогнозировал, что ИИ превзойдет человеческий разум до конца 2025 года

Миллиардер Илон Маск. Фото: скриншот/YouTube

Миллиардер и основатель компаний SpaceX и Tesla, Илон Маск, считает, что искусственный интеллект со временем превзойдет способности человека гораздо раньше, чем считается сейчас. По его словам, до конца 2025 года ИИ превзойдет интеллект любого человека.

Об этом он сообщил в своей социальной сети X (Twitter).

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Маск прогнозирует, что до конца 2025 года искусственный интеллект превзойдет интеллект любого человека, а в 2027-2028 годах, возможно, и всех людей.

"Вероятность того, что ИИ превзойдет интеллект всех людей вместе взятых к 2030 году, составляет ~100%", — отмечает Маск в своем посте.

В 2023 году Илон Маск создал компанию x.AI Corp для работы в области искусственного интеллекта. Их первой разработкой стал генеративный чат-бот Grok, который выдает ответы на текстовые запросы чуть быстрее ChatGPT, имеет доступ к полной базе постов в социальных сетях, а также может генерировать изображения высокого качества и работать с кодом.

Миллиардер был соучредителем компании OpenAI, являющейся создателем ChatGPT. Сейчас Маск осуждает стартап в судебных исках из-за того, что компания хочет превратиться в коммерческую, хотя, согласно обнародованным письмам, он сам поддерживал коммерциализацию стартапа. Также, согласно им, он требовал стать генеральным директором, получить контрольный пакет акций и обеспечить себе абсолютный контроль над компанией.

В январе 2018 года он пытался объединить OpenAI с Tesla, контролируемой компанией. В феврале Маск покинул пост сопредседателя совета директоров OpenAI после неудачи этих переговоров.

Напомним, юридическая борьба между Илоном Маском и OpenAI продолжается. Стало известно, что миллиардер стремился получить абсолютный контроль над компанией в 2017 году.

Также мы писали, что Илон Маск стремится создать собственный город Starbase, где будет размещаться штаб-квартира SpaceX. Компания уже обратилась к местным властям, чтобы провести выборы для регистрации нового города.