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Роботы побеждают — кого из специалистов уволят уже совсем скоро

13 января 2025 11:15
Елена Босык - Редактор
Елена Босык
Редактор
Развитие ИИ — кого могут уволить уже с 5 лет
Двое мужчин в офисе. Фото: Pexels
Елена Босык - Редактор
Елена Босык
Редактор

Искусственный интеллект (ИИ) уже появился во многих сферах нашей жизни. Так, например, ChatGPT создает статьи и умеет делать рассылки, а чат-боты довольно успешно ведут диалоги с клиентами компаний. Некоторые считают, что ИИ не сможет полноценно заменить тех, кто качественно выполняет свои обязанности, однако крупнейшие банки мира уже планируют массовые увольнения персонала в следующие 3-5 лет.

Как пишет агентство Bloomberg, без работы рискуют остаться 200 тысяч банкиров со всего мира.

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Выводы были сделаны на основе исследования, в ходе которого почти четверть из 93 респондентов спрогнозировали, что банки сократят от 5% до 10% своего персонала. Среди компаний, охваченных исследованием:

  • Citigroup Inc;
  • JPMorgan Chase & Co;
  • Goldman Sachs Group; Inc.

По мнению старшего аналитика издания Томаша Ноецеля, под серьезной угрозой увольнения находятся работники бэк-офиса, среднего офиса и операционных отделов.

"Работы, предусматривающие рутинные и повторяющиеся задачи, под угрозой," — отметил Ноецель, который создал отчет на основе проведенного исследования.

Впрочем, как отмечает издание, искусственному интеллекту не удастся полностью заменить эти роли, поэтому ИИ, вероятно, просто трансформирует рабочую силу.

Тем временем 8 из 10 респондентов считают, что генеративный ИИ повысит производительность и увеличит доход банков на 5% или более в течение 3-5 лет. Так, в 2027 году финансовые учреждения могут дополнительно получить 12–17% доходов до уплаты налогов. Им удастся заработать примерно 180 млрд долл.

Напомним, миллиардер Илон Маск считает, что искусственный интеллект способен превратиться в лучшую версию человека. Бизнесмен считает, что уже к 2025 году ИИ превзойдет интеллект любого человека.

Также мы рассказывали, как правильно работать с ChatGPT. Мы, в частности объясняли, каких тем лучше избегать.

работа банки увольнение искусственный интеллект рынок труда

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