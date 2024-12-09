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Захистіть себе — 5 секретів, які краще не обговорювати з ChatGPT

9 грудня 2024 18:10
Володимир Мололкін - редактор
5 речей, які не варто розповідати ChatGPT — як захистити свої дані
Людина користується ChatGPT на ноутбуці. Фото: Pexels
Володимир Мололкін - редактор

Чат-боти з генеративним штучним інтелектом вражають нас своєю функціональністю щодня. Люди використовують їх все частіше, тому важливо розуміти, що деяку інформацію краще зберігати приватною і ніколи не надавати її ШІ.

Про 5 речей, якими не можна ділитися з ChatGPT, розповідає MakeUseOf.

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Подібні до ChatGPT чат-боти використовують величезну кількість даних для свого навчання, щоб краще взаємодіяти з користувачами. Такі компанії, як OpenAI, дозволяють користувачам відмовитися від збору даних, однак забезпечити повну конфіденційність досі складно.

Не надавайте ChatGPT фінансові деталі, запитуючи, як інвестувати гроші

З поширенням використання чат-ботів багато користувачів звертаються до них для отримання фінансових порад і порад з управління особистими фінансами. Попри те, що вони можуть допомогти підвищити рівень фінансової грамотності, але важливо знати про потенційну небезпеку обміну фінансовими деталями з ними.

Використовуючи чат-боти як фінансових консультантів, виникає ризик розкрити свою фінансову інформацію потенційним кіберзлочинцям.

Не розкривайте особисті й інтимні думки

Багато хто звертається до ChatGPT, щоб отримати терапію, але навіть не підозрюють про потенційні наслідки для свого психічного добробуту.

Чат-ботам бракує реальних знань в області психології, тому вони можуть пропонувати лише загальні відповіді на запити, пов'язані з психічним здоров'ям. Тобто запропоновані ними ліки або методи лікування можуть не відповідати конкретним потребам користувача й можуть завдати шкоди здоров'ю.

Також обмін особистими думками з чат-ботами може викликати значні проблеми щодо конфіденційності. Вона може бути скомпрометована, оскільки всі секрети та інтимні думки можуть витікати в Інтернет або використовуватися як частина даних для навчання ШІ. Крім того, зловмисники можуть використовувати цю інформацію для шпигування за вами або продати ці дані в даркнеті.

Не надавайте конфіденційну інформацію про робоче місце

Обмін конфіденційною інформацією про роботу з чат-ботом — те, що потрібно уникати. Відомі технологічні гіганти, такі як Apple, Samsung і Google, вже заборонили своїм співробітникам використовувати їх на робочому місці.

У звіті Bloomberg за 2023 рік згадується випадок, коли співробітники Samsung використовували ChatGPT для кодування та випадково завантажили конфіденційний код на платформу. Інцидент призвів до несанкціонованого розголошення конфіденційної інформації про компанію, що змусило її застосувати заборону на використання чат-бота.

Таким чином, не варто покладатися на чат-боти зі штучним інтелектом для підсумування протоколів зустрічей, програмування на роботі або автоматизування повторюваних завдань, створюючи ризик ненавмисного розкриття конфіденційних даних.

Не надавайте чат-ботам паролі від облікових записів

Потрібно запам'ятати, що ділитися своїми паролями в Інтернеті, навіть з великими мовними моделями — заборонено. Вони зберігають дані на серверах, а їх розголошення може ставити під загрозу конфіденційність.

У травні 2022 року стався значний витік даних із залученням ChatGPT, що викликало занепокоєння щодо безпеки платформ чат-ботів. Також його було заборонено в Італії через Загальний регламент захисту даних Європейського Союзу, оскільки GhatGPT було визнано невідповідним законам про конфіденційність. Хоча заборона вже знята, а компанії посилили заходи безпеки даних, уразливості досі залишаються.

Не надавайте чат-боту деталі проживання та інші персональні дані

Подібно до соціальних мереж та інших онлайн-платформ, ніколи не можна ділитися жодною особистою інформацією з чат-ботами. Така інформація містить конфіденційні дані про ваше місцеперебування, ідентифікаційний номер платника податків, дату народження та інформацію про стан здоров'я, за якими можна ідентифікувати чи знайти вас.

Випадкове згадування вашої домашньої адреси під час запиту ChatGPT може ненавмисно наразити на ризик. Якщо станеться витік або перехоплення даних, хтось зможе використати їх для крадіжки або для визначення вашого місцеперебування в реальному світі.

Нагадаємо, OpenAI додала до ChatGPT новий вид підписки, який розширює можливості чат-бота. Нова генеративна модель o1 pro використовує більше обчислювальних ресурсів, щоб надавати кращі відповіді на запити.

Також ми писали, що незабаром OpenAI може презентувати свій відеогенератор Sora на базі штучного інтелекту. Він може створювати реалістичні відео із текстових запитів користувача.

штучний інтелект нейромережа кібербезпека ChatGPT пароль OpenAI

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