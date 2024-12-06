OpenAI запустила нову підписку ChatGPT Pro — скільки коштує

На смартфоні запущено ChatGPT. Фото: Unsplash

Штучний інтелект постійно вдосконалюється і стає здатним розв'язувати все складніші та важливі проблеми. Для забезпечення таких можливостей потрібно значно більше обчислювальних ресурсів, тому OpenAI додала новий вид підписки ChatGPT Pro, який надає можливість масштабованого доступу до найкращих моделей та інструментів.

Про це йдеться на сайті OpenAI.

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План підписки коштує 200 доларів на місяць та включає необмежений доступ до найрозумнішої моделі OpenAI o1, а також до o1-mini, GPT-4o та Advanced Voice. Також є режим o1 pro, який використовує більше обчислювальних ресурсів, щоб надавати кращі відповіді на запити.

ChatGPT надає можливість використовувати інтелект дослідницького рівня інженерам, дослідникам та іншим особам, щоб вони змогли прискорити свою продуктивність.

Модель o1 pro дає більш надійні, точні та вичерпні відповіді, особливо в таких сферах, як наука про дані, програмування та аналіз судової практики. Порівняно з o1 і o1-preview, режим o1 pro краще виконує складні тести машинного навчання з математики, науки та програмування.

Компанія використовує більш суворе налаштування оцінки для o1 pro, тобто вважається, що модель надала правильну відповідь на запитання лише якщо відповіла правильно на чотири з чотирьох спроб, а не одну.

Користувачі нової підписки Pro вже можуть отримати доступ до цієї функції, вибравши o1 pro mode в панелі вибору моделі. Рекомендується максимально конкретизувати своє питання одразу, оскільки генерування відповідей займає більше часу. В цей час можна перейти в іншу розмову, тоді ChatGPT відобразить індикатор виконання вашого запиту та надішле сповіщення у додатку.

Нагадаємо, що компанія OpenAI планує розвиватися як компанія, яка орієнтується на отримання прибутку. Розглядається можливість додавання реклами в ChatGPT.

Також ми писали, що OpenAI незабаром повинна випустити у загальний доступ відеогенератор на базі штучного інтелекту. Sora може створювати реалістичні відео з текстових запитів.