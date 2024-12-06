OpenAI запустила новую подписку ChatGPT Pro — сколько стоит

На смартфоне запущен ChatGPT. Фото: Unsplash

Искусственный интеллект постоянно совершенствуется и становится способным решать все более сложные и важные проблемы. Для обеспечения таких возможностей требуется значительно больше вычислительных ресурсов, поэтому OpenAI добавила новый вид подписки ChatGPT Pro, который позволяет масштабировать доступ к лучшим моделям и инструментам.

Об этом говорится на сайте OpenAI.

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План подписки стоит 200 долларов в месяц и включает в себя неограниченный доступ к самой умной модели OpenAI o1, а также к o1-mini, GPT-4o и Advanced Voice. Также есть режим o1 pro, использующий больше вычислительных ресурсов, чтобы давать лучшие ответы на запросы.

ChatGPT позволяет использовать интеллект исследовательского уровня инженерам, исследователям и другим лицам, чтобы они смогли ускорить свою производительность.

Модель o1 pro дает более надежные, точные и исчерпывающие ответы, особенно в таких областях, как наука о данных, программировании и анализе судебной практики. По сравнению с o1 и o1-preview режим o1 pro лучше выполняет сложные тесты машинного обучения по математике, науке и программированию.

Компания использует более строгую настройку оценки для o1 pro, то есть считается, что модель предоставила правильный ответ на вопрос только если ответила правильно на четыре из четырех попыток, а не одну.

Пользователи новой подписки Pro могут получить доступ к этой функции, выбрав o1 pro mode в панели выбора модели. Рекомендуется максимально конкретизировать свой вопрос сразу, поскольку генерирование ответов занимает больше времени. В это время можно перейти в другой разговор, тогда ChatGPT отобразит индикатор выполнения вашего запроса и отправит уведомление в приложении.

Напомним, что компания OpenAI планирует развиваться как компания, ориентирующаяся на получение прибыли. Рассматривается возможность добавления рекламы в ChatGPT.

Также мы писали, что OpenAI скоро должна выпустить в общий доступ видеогенератор на базе искусственного интеллекта. Sora может создавать реалистичные видео по текстовым запросам.