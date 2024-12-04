Голова PlayStation розповів про вплив ШІ на індустрію — чи замінить він розробників ігор

Головний виконавчий директор Sony Interactive Entertainment Гермен Хюлст. Фото: скриншот/YouTube

Керівник Sony PlayStation вважає, що штучний інтелект може спричинити революцію в іграх, але також він затверджує, що він ніколи не зможе замінити людей при розробці ігор. Зараз розробники відчувають спад попиту після пандемії, а деякі також стурбовані впливом ШІ на робочі місця.

Про те, чи зможе штучний інтелект замінити розробників відеоігор, розповів головний виконавчий директор Sony Interactive Entertainment Гермен Хюлст в інтерв'ю BBC.

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За його словами, розвиток технології дозволить автоматизувати багато традиційних процесів у розробці відеоігор, але виникає занепокоєння щодо того, що ШІ почнуть використовувати для відтворення творчого процесу. В США актори, що займаються озвучанням, вже стурбовані тим, що алгоритми зможуть замінити їх на роботі.

Хюлст визнає, що ШІ змінює ігри, але за розробниками-людьми завжди буде майбутнє.

"Я підозрюю, що в іграх буде подвійний попит: один на інноваційний досвід, керований штучним інтелектом, і інший на ручний, продуманий контент", — сказав він BBC.

За його словами, вони в PlayStation намагаються знайти баланс між використанням можливостей ШІ та збереженням людської творчості.

Нагадаємо, на честь 30-річного ювілею PlayStation розпочався розпродаж у PS Store. Багато популярних ігор значно подешевшали, а понад тисяча ігор доступні за привабливими цінами.

Також ми писали, що за допомогою штучного інтелекту було продемонстровано, який вигляд мали б сучасні відеоігри, якби вони вийшли в 1990-х роках. Зображення було створено нейромережею в 16-бітній стилістиці.