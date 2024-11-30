Штучний інтелект показав сучасні ігри в стилістиці 1990-х років

Хлопчик використовує ШІ. Ілюстративне фото: Freepick

Штучний інтелект показав, як виглядали б сучасні відеоігри якби вони вийшли у 1990-х роках. Нейромережа створила зображення в 16-бітній стилістиці.

Про це повідомили на сайті Reddit.

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Який вигляд мали б сучасні відеоігри в минулому

У мережі опублікували дивовижні роботи нейромережі MidJourney, яка створює зображення на основі текстових запитів. Цього разу ШІ представив, який вигляд мали б популярні сучасні відеоігри, якби вони були створені в епоху 1990-х років.

Який вигляд мала б гра The Witcher 3: Wild Hunt 30 років тому. Фото: ШІ Midjourney

Створена ШІ гра Red Dead Redemption 2. Фото: ШІ Midjourney

Добірка зображень демонструє культові ігри, такі як The Witcher 3, Elden Ring, Red Dead Redemption 2, Cyberpunk 2077 і Fortnite, у стилістиці 16-бітної графіки. Автор показав, як ці хіти могли б виглядати на легендарній консолі Sega Mega Drive.

Штучний інтелект показав Red Dead Redemption 2 у 1990-х роках. Фото: ШІ Midjourney

Вигляд гри Cyberpunk 2077, якби її створили у минулому. Фото: ШІ Midjourney

Візуалізації в ретро-стилі нагадують часи, коли графіка була піксельною, а дизайн ігор мав свою унікальну естетику. Зображення викликали жваве обговорення у коментарях, багато хто з ностальгією згадував старі ігрові платформи.

Elden Ring. Фото: ШІ Midjourney

Elden Ring. Фото: ШІ Midjourney

Elden Ring. Фото: ШІ Midjourney

Fortnite. Фото: ШІ Midjourney

Fortnite. Фото: ШІ Midjourney

Horizon: Zero Dawn. Фото: ШІ Midjourney

The Last of Us. Фото: ШІ Midjourney

Uncharted series. Фото: ШІ Midjourney

Uncharted series. Фото: ШІ Midjourney

The Witcher 3: Wild Hunt. Фото: ШІ Midjourney 1 / 10

Нагадаємо, ШІ створив фото та показав, як бачить майбутнє тимчасово окупованого Маріуполя після війни. Нейромережа намалювала сучасний образ міста, яке поєднує технології з пам'яттю про минуле.

Нещодавно ми писали, що штучний інтелект створив фото та показав, якою бачить Україну після перемоги.