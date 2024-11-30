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ШІ показав сучасні ігри в ретро-стилі 1990-х років — фото

30 листопада 2024 20:41
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Штучний інтелект показав сучасні ігри в стилістиці 1990-х років
Хлопчик використовує ШІ. Ілюстративне фото: Freepick
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Штучний інтелект показав, як виглядали б сучасні відеоігри якби вони вийшли у 1990-х роках. Нейромережа створила зображення в 16-бітній стилістиці.

Про це повідомили на сайті Reddit.

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Який вигляд мали б сучасні відеоігри в минулому

У мережі опублікували дивовижні роботи нейромережі MidJourney, яка створює зображення на основі текстових запитів. Цього разу ШІ представив, який вигляд мали б популярні сучасні відеоігри, якби вони були створені в епоху 1990-х років.

The Witcher 3: Wild Hunt
Який вигляд мала б гра The Witcher 3: Wild Hunt 30 років тому. Фото: ШІ Midjourney
Red Dead Redemption 2
Створена ШІ гра Red Dead Redemption 2. Фото: ШІ Midjourney

Добірка зображень демонструє культові ігри, такі як The Witcher 3, Elden Ring, Red Dead Redemption 2, Cyberpunk 2077 і Fortnite, у стилістиці 16-бітної графіки. Автор показав, як ці хіти могли б виглядати на легендарній консолі Sega Mega Drive.

Red Dead Redemption 2
Штучний інтелект показав Red Dead Redemption 2 у 1990-х роках. Фото: ШІ Midjourney
Cyberpunk 2077
Вигляд гри Cyberpunk 2077, якби її створили у минулому. Фото: ШІ Midjourney

Візуалізації в ретро-стилі нагадують часи, коли графіка була піксельною, а дизайн ігор мав свою унікальну естетику. Зображення викликали жваве обговорення у коментарях, багато хто з ностальгією згадував старі ігрові платформи.

  • ШІ показав сучасні ігри в ретро-стилі 1990-х років — фото - фото 5
    Elden Ring. Фото: ШІ Midjourney
  • ШІ показав сучасні ігри в ретро-стилі 1990-х років — фото - фото 6
    Elden Ring. Фото: ШІ Midjourney
  • ШІ показав сучасні ігри в ретро-стилі 1990-х років — фото - фото 7
    Elden Ring. Фото: ШІ Midjourney
  • ШІ показав сучасні ігри в ретро-стилі 1990-х років — фото - фото 8
    Fortnite. Фото: ШІ Midjourney
  • ШІ показав сучасні ігри в ретро-стилі 1990-х років — фото - фото 9
    Fortnite. Фото: ШІ Midjourney
  • ШІ показав сучасні ігри в ретро-стилі 1990-х років — фото - фото 10
    Horizon: Zero Dawn. Фото: ШІ Midjourney
  • ШІ показав сучасні ігри в ретро-стилі 1990-х років — фото - фото 11
    The Last of Us. Фото: ШІ Midjourney
  • ШІ показав сучасні ігри в ретро-стилі 1990-х років — фото - фото 12
    Uncharted series. Фото: ШІ Midjourney
  • ШІ показав сучасні ігри в ретро-стилі 1990-х років — фото - фото 13
    Uncharted series. Фото: ШІ Midjourney
  • ШІ показав сучасні ігри в ретро-стилі 1990-х років — фото - фото 14
    The Witcher 3: Wild Hunt. Фото: ШІ Midjourney
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Нагадаємо, ШІ створив фото та показав, як бачить майбутнє тимчасово окупованого Маріуполя після війни. Нейромережа намалювала сучасний образ міста, яке поєднує технології з пам'яттю про минуле. 

Нещодавно ми писали, що штучний інтелект створив фото та показав, якою бачить Україну після перемоги

штучний інтелект комп'ютерні ігри геймери технології нейромережа відеоігри

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