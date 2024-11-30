Штучний інтелект показав сучасні ігри в стилістиці 1990-х років

ШІ показав сучасні ігри в ретро-стилі 1990-х років — фото
Штучний інтелект показав, як виглядали б сучасні відеоігри якби вони вийшли у 1990-х роках. Нейромережа створила зображення в 16-бітній стилістиці.
Про це повідомили на сайті Reddit.
Який вигляд мали б сучасні відеоігри в минулому
У мережі опублікували дивовижні роботи нейромережі MidJourney, яка створює зображення на основі текстових запитів. Цього разу ШІ представив, який вигляд мали б популярні сучасні відеоігри, якби вони були створені в епоху 1990-х років.
Добірка зображень демонструє культові ігри, такі як The Witcher 3, Elden Ring, Red Dead Redemption 2, Cyberpunk 2077 і Fortnite, у стилістиці 16-бітної графіки. Автор показав, як ці хіти могли б виглядати на легендарній консолі Sega Mega Drive.
Візуалізації в ретро-стилі нагадують часи, коли графіка була піксельною, а дизайн ігор мав свою унікальну естетику. Зображення викликали жваве обговорення у коментарях, багато хто з ностальгією згадував старі ігрові платформи.
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Elden Ring. Фото: ШІ Midjourney
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Elden Ring. Фото: ШІ Midjourney
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Elden Ring. Фото: ШІ Midjourney
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Fortnite. Фото: ШІ Midjourney
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Fortnite. Фото: ШІ Midjourney
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Horizon: Zero Dawn. Фото: ШІ Midjourney
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The Last of Us. Фото: ШІ Midjourney
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Uncharted series. Фото: ШІ Midjourney
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Uncharted series. Фото: ШІ Midjourney
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The Witcher 3: Wild Hunt. Фото: ШІ Midjourney
Нагадаємо, ШІ створив фото та показав, як бачить майбутнє тимчасово окупованого Маріуполя після війни. Нейромережа намалювала сучасний образ міста, яке поєднує технології з пам'яттю про минуле.
Нещодавно ми писали, що штучний інтелект створив фото та показав, якою бачить Україну після перемоги.
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