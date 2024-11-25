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Україна після перемоги — штучний інтелект створив фото

25 листопада 2024 06:02
Карина Приходько - Редактор
Штучний інтелект показав, якою буде Україна після перемоги — фото
Сонячний Київ. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
Карина Приходько - Редактор

Штучний інтелект створив фото та показав, якою бачить Україну після перемоги. Воно поєднує технологічний розвиток із захистом національної ідентичності.

Про це повідомляють Новини.LIVE.  

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Якою буде Україна після перемоги

Україна після перемоги
Україна після перемоги на думку штучного інтелекту. Фото: Новини.LIVE

На фото мирна та процвітаюча Україна, яка об'єднує свою історію і сучасність, символізуючи єдність та розвиток. 

Крім того, штучний інтелект згенерував зображення, де поєднуються сучасні футуристичні будівлі з елементами української символіки та культури. Сучасні хмарочоси органічно переплітаються із золотими куполами традиційних церков.

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Україна після перемоги на думку штучного інтелекту. Фото: Новини.LIVE

Також ChatGPT зобразив українські міста квітучими та веселими, де колоситься пшениця та люди святкують перемогу. На фоні видніються прапори та тризуби України. 

Якою після поразки буде Росія

Росія після поразки у війні
Росія після поразки у війні на думку штучного інтелекту. Фото: Новини.LIVE

Водночас штучний інтелект також показав, якою буде Росія після поразки у війні з Україною. На фото видно руїни, які насуваються та захоплюють російські міста. Також там присутні бідні та зазомбовані люди, які йдуть зі своїми речами. На російську Москву насунулась тьма та морок. 

Нагадаємо, нещодавно штучний інтелект показав, якою бачить "гарну українку". На її обличчі немає макіяжу або ж він дуже природний, що свідчить про те, що ШІ не асоціює красу з великою кількістю косметики. 

Також ми писали, що штучний інтелект вперше створив комп'ютерну гру. Грати трохи сюрреалістично, оскільки віддалені пейзажі перетворюються на інші форми та розміри, коли ви наближаєтеся або відвертаєте камеру.

українці природа Україна штучний інтелект фото війна в Україні

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