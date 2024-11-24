Штучний інтелект показав, якою бачить гарну українку — фото

Дівчина з прапором України. Фото: Новини.LIVE

Штучний інтелект створив фото та показав, якою бачить гарну українську жінку. На її обличчі немає макіяжу або ж він дуже природний, що свідчить про те, що ШІ не асоціює красу з великою кількістю косметики.

Про це повідомляє Daily Mail.

Читайте також:

Гарна українська жінка за версією ШІ

Гарна українка на думку штучного інтелекту. Фото: Wonderzine

Зазначається, що видання StyleSeat дало запит програмі штучного інтелекту Midjourney згенерувати зображення "гарних жінок" зі 100 країн світу і серед них була Україна. Фото створювались за допомогою низки критеріїв, як-от культурний контекст і сприйняття певної нації світовим суспільством.

Так, на фото, де українка, жінка одягнена у діловий костюм ніжно блакитного кольору і має мінімальний макіяж. "Гарна українка", за версією ШІ, худа блондинка з коротким волоссям.

"ШІ постійно створював зображення жінок, які виглядають відносно худими й "зібраними", хоча йому також вдалося додати певне розмаїття в їхній загальний зовнішній вигляд, переважно з погляду раси й одягу. Цікаво, що більшість жінок на зображеннях мають мінімальний або природний макіяж, що свідчить про те, що ШІ не асоціює красу з великою кількістю косметики", — коментують у StyleSeat.

Крім того, жінки здебільшого одягнені штани, а не в сукні чи спідниці, що "кидає виклик традиційним гендерним нормам і вказує на те, що ШІ запрограмований розпізнавати різноманітне вбрання як однаково красиве".

Гарна українка в національному одязі

Журналісти Новини.LIVE також вирішили запитати в ChatGPT, якою він бачить гарну українську жінку.

Гарна українка на думку штучного інтелекту. Фото: Новини.LIVE

Він згенерував зображення красивої дівчини в національному вбранні, оточену природою та культурними символами України. Вона має довге русяве волосся та великі зелені очі, а її голову прикрашає вінок з квітів.

Нагадаємо, нещодавно ШІ створив фото, який вигляд буде мати України через десять років. Воно поєднує технологічний розвиток із захистом національної ідентичності.

Крім того, у штучного інтелекту запитали, які українські слова вживаються найчастіше. ChatGPT назвав перелік.