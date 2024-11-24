Штучний інтелект показав, якою бачить гарну українку — фото

Якою штучний інтелект бачить "гарну українку" — фото
Штучний інтелект створив фото та показав, якою бачить гарну українську жінку. На її обличчі немає макіяжу або ж він дуже природний, що свідчить про те, що ШІ не асоціює красу з великою кількістю косметики.
Про це повідомляє Daily Mail.
Гарна українська жінка за версією ШІ
Зазначається, що видання StyleSeat дало запит програмі штучного інтелекту Midjourney згенерувати зображення "гарних жінок" зі 100 країн світу і серед них була Україна. Фото створювались за допомогою низки критеріїв, як-от культурний контекст і сприйняття певної нації світовим суспільством.
Так, на фото, де українка, жінка одягнена у діловий костюм ніжно блакитного кольору і має мінімальний макіяж. "Гарна українка", за версією ШІ, худа блондинка з коротким волоссям.
"ШІ постійно створював зображення жінок, які виглядають відносно худими й "зібраними", хоча йому також вдалося додати певне розмаїття в їхній загальний зовнішній вигляд, переважно з погляду раси й одягу. Цікаво, що більшість жінок на зображеннях мають мінімальний або природний макіяж, що свідчить про те, що ШІ не асоціює красу з великою кількістю косметики", — коментують у StyleSeat.
Крім того, жінки здебільшого одягнені штани, а не в сукні чи спідниці, що "кидає виклик традиційним гендерним нормам і вказує на те, що ШІ запрограмований розпізнавати різноманітне вбрання як однаково красиве".
Гарна українка в національному одязі
Журналісти Новини.LIVE також вирішили запитати в ChatGPT, якою він бачить гарну українську жінку.
Він згенерував зображення красивої дівчини в національному вбранні, оточену природою та культурними символами України. Вона має довге русяве волосся та великі зелені очі, а її голову прикрашає вінок з квітів.
Нагадаємо, нещодавно ШІ створив фото, який вигляд буде мати України через десять років. Воно поєднує технологічний розвиток із захистом національної ідентичності.
Крім того, у штучного інтелекту запитали, які українські слова вживаються найчастіше. ChatGPT назвав перелік.
Читайте Новини.LIVE!