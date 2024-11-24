Искусственный интеллект показал, какой видит красивую украинку — фото

Какой искусственный интеллект видит "красивую украинку" — фото
Искусственный интеллект создал фото и показал, какой видит красивую украинскую женщину. На ее лице нет макияжа или он очень естественен, что свидетельствует о том, что ИИ не ассоциирует красоту с большим количеством косметики.
Об этом сообщает Daily Mail.
Красивая украинская женщина по версии ИИ
Отмечается, что издание StyleSeat дало запрос программе искусственного интеллекта Midjourney сгенерировать изображение "красивых женщин" из 100 стран мира и среди них была Украина. Фото создавались с помощью ряда критериев, таких как культурный контекст и восприятие определенной нации мировым обществом.
Так, на фото, где украинка, женщина одета в деловой костюм нежно-голубого цвета и имеет минимальный макияж. "Красивач украинка", по версии ИИ, худая блондинка с короткими волосами.
"ИИ постоянно создавал изображения женщин, которые выглядят относительно худыми и "собранными", хотя ему также удалось добавить определенное разнообразие в их общий внешний вид, преимущественно с точки зрения расы и одежды. Интересно, что большинство женщин на изображениях имеют минимальный или естественный макияж, что свидетельствует о том, что ИИ не ассоциирует красоту с большим количеством косметики", — комментируют StyleSeat.
Кроме того, женщины в основном одеты в брюки, а не в платья или юбки, что "бросает вызов традиционным гендерным нормам и указывает на то, что ИИ запрограммирован распознавать разнообразные наряды как одинаково красивые".
Красивая украинка в национальной одежде
Журналисты Новини.LIVE также решили спросить у ChatGPT, какой он видит красивую украинскую женщину.
Он сгенерировал изображение красивой девушки в национальном наряде, окруженную природой и культурными символами Украины. Она имеет длинные русые волосы и большие зеленые глаза, а ее голову украшает венок из цветов.
Напомним, недавно ИИ создал фото, как будет выглядеть Украина через десять лет. Оно совмещает технологическое развитие с защитой государственной идентичности.
Кроме того, у искусственного интеллекта спросили, какие украинские слова употребляются чаще всего. ChatGPT издал список.
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