Искусственный интеллект показал, какой видит красивую украинку — фото

Девушка с флагом Украины. Фото: Новини.LIVE

Искусственный интеллект создал фото и показал, какой видит красивую украинскую женщину. На ее лице нет макияжа или он очень естественен, что свидетельствует о том, что ИИ не ассоциирует красоту с большим количеством косметики.

Об этом сообщает Daily Mail.

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Красивая украинская женщина по версии ИИ

Красивая украинка по мнению искусственного интеллекта. Фото: Wonderzine

Отмечается, что издание StyleSeat дало запрос программе искусственного интеллекта Midjourney сгенерировать изображение "красивых женщин" из 100 стран мира и среди них была Украина. Фото создавались с помощью ряда критериев, таких как культурный контекст и восприятие определенной нации мировым обществом.

Так, на фото, где украинка, женщина одета в деловой костюм нежно-голубого цвета и имеет минимальный макияж. "Красивач украинка", по версии ИИ, худая блондинка с короткими волосами.

"ИИ постоянно создавал изображения женщин, которые выглядят относительно худыми и "собранными", хотя ему также удалось добавить определенное разнообразие в их общий внешний вид, преимущественно с точки зрения расы и одежды. Интересно, что большинство женщин на изображениях имеют минимальный или естественный макияж, что свидетельствует о том, что ИИ не ассоциирует красоту с большим количеством косметики", — комментируют StyleSeat.

Кроме того, женщины в основном одеты в брюки, а не в платья или юбки, что "бросает вызов традиционным гендерным нормам и указывает на то, что ИИ запрограммирован распознавать разнообразные наряды как одинаково красивые".

Красивая украинка в национальной одежде

Журналисты Новини.LIVE также решили спросить у ChatGPT, какой он видит красивую украинскую женщину.

Красивая украинка по мнению искусственного интеллекта. Фото: Новини.LIVE

Он сгенерировал изображение красивой девушки в национальном наряде, окруженную природой и культурными символами Украины. Она имеет длинные русые волосы и большие зеленые глаза, а ее голову украшает венок из цветов.

Напомним, недавно ИИ создал фото, как будет выглядеть Украина через десять лет. Оно совмещает технологическое развитие с защитой государственной идентичности.

Кроме того, у искусственного интеллекта спросили, какие украинские слова употребляются чаще всего. ChatGPT издал список.