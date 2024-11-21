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Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

21 листопада 2024 10:40
Аркадій Пастула - Редактор
Штучний інтелект показав, якою буде Україна через десять років — фото
Дівчина з прапором України. Фото: Новини.LIVE
Аркадій Пастула - Редактор

Штучний інтелект створив фото та показав, якою бачить Україну через десять років. Воно поєднує технологічний розвиток із захистом національної ідентичності.

Про це повідомляє Pravdatutnews.

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Україна через десять років на думку штучного інтелекту. Фото: Pravdatutnews

Міський ландшафт поєднує футуристичні будівлі з елементами української культури. Сучасні хмарочоси органічно сусідують із золотими куполами традиційних церков.

На фото видно багато парків, зелених дахів і зон для відпочинку. Вітряки та сонячні панелі виступають як символи переходу до використання екологічно чистих джерел енергії.

Громадяни вдягаються в стиль, що поєднує українські вишиванки та сучасний одяг. Це відображає збереження національної спадщини в умовах глобалізації.

Нагадаємо, у штучного інтелекту запитали, які українські слова вживаються найчастіше. Зокрема, йдеться про любов, життя, людина, час, робота та інші.

Раніше ми писали, що сервери ChatGPT-4 споживають велику кількість енергії та води для охолодження під час обробки запитів. 

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