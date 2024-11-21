Штучний інтелект показав, якою буде Україна через десять років — фото

Україна через десять років — штучний інтелект створив фото
Штучний інтелект створив фото та показав, якою бачить Україну через десять років. Воно поєднує технологічний розвиток із захистом національної ідентичності.
Про це повідомляє Pravdatutnews.
Україна через десять років за версією ШІ
Міський ландшафт поєднує футуристичні будівлі з елементами української культури. Сучасні хмарочоси органічно сусідують із золотими куполами традиційних церков.
На фото видно багато парків, зелених дахів і зон для відпочинку. Вітряки та сонячні панелі виступають як символи переходу до використання екологічно чистих джерел енергії.
Громадяни вдягаються в стиль, що поєднує українські вишиванки та сучасний одяг. Це відображає збереження національної спадщини в умовах глобалізації.
Нагадаємо, у штучного інтелекту запитали, які українські слова вживаються найчастіше. Зокрема, йдеться про любов, життя, людина, час, робота та інші.
Раніше ми писали, що сервери ChatGPT-4 споживають велику кількість енергії та води для охолодження під час обробки запитів.
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