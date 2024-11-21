Искусственный интеллект показал, какой будет Украина через десять лет — фото

Девушка с флагом Украины. Фото: Новини.LIVE

Искусственный интеллект создал фото и показал, какой видит Украину через десять лет. Оно сочетает технологическое развитие с защитой национальной идентичности.

Об этом сообщает Pravdatutnews.

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Украина через десять лет по мнению искусственного интеллекта. Фото: Pravdatutnews

Городской ландшафт объединяет футуристические здания с элементами украинской культуры. Современные небоскребы органично соседствуют с золотыми куполами традиционных церквей.

На фото видно много парков, зеленых крыш и зон для отдыха. Ветряки и солнечные панели выступают как символы перехода к использованию экологически чистых источников энергии.

Граждане одеваются в стиль, сочетающий украинские вышиванки и современную одежду. Это отражает сохранение национального наследия в условиях глобализации.

Напомним, в искусственного интеллекта спросили, какие украинские слова употребляются чаще всего. В частности, речь идет о любви, жизни, человеке, времени, работе и других.

Ранее мы писали, что серверы ChatGPT-4 потребляют большое количество энергии и воды для охлаждения при обработке запросов.