Искусственный интеллект показал, какой будет Украина через десять лет — фото

Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото
Искусственный интеллект создал фото и показал, какой видит Украину через десять лет. Оно сочетает технологическое развитие с защитой национальной идентичности.
Об этом сообщает Pravdatutnews.
Украина спустя десять лет по версии ИИ
Городской ландшафт объединяет футуристические здания с элементами украинской культуры. Современные небоскребы органично соседствуют с золотыми куполами традиционных церквей.
На фото видно много парков, зеленых крыш и зон для отдыха. Ветряки и солнечные панели выступают как символы перехода к использованию экологически чистых источников энергии.
Граждане одеваются в стиль, сочетающий украинские вышиванки и современную одежду. Это отражает сохранение национального наследия в условиях глобализации.
Напомним, в искусственного интеллекта спросили, какие украинские слова употребляются чаще всего. В частности, речь идет о любви, жизни, человеке, времени, работе и других.
Ранее мы писали, что серверы ChatGPT-4 потребляют большое количество энергии и воды для охлаждения при обработке запросов.
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