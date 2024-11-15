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Штучний інтелект вперше створив комп'ютерну гру — як зіграти

15 листопада 2024 12:10
Володимир Мололкін - редактор
Штучний інтелект створив гру, схожу на Minecraft — що відомо про Oasis
Чоловік грає за комп'ютером. Фото: Unsplash
Володимир Мололкін - редактор

Кожен охочий може зіграти в гру, яка нагадує Minecraft і кожен кадр в ній повністю створено штучним інтелектом. Грати трохи сюрреалістично, оскільки віддалені пейзажі перетворюються на інші форми та розміри, коли ви наближаєтеся або відвертаєте камеру.

Про це повідомляє IFLScience.

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Що відомо про гру, створену штучним інтелектом

Oasis — це гра, яка дозволяє гравцям спостерігати за тривимірним світом, наповненим квадратними блоками, ресурсами в шахтах і ремісничими предметами. Вона є дуже схожою на відомий Minecraft.

Але під капотом гра значно відрізняється від попередніх. Вона дозволяє завантажувати власне зображення, яке буде використано як початкову сцену, а також дозволяє вибирати серед кількох початкових середовищ. Проте, поведінка та рухи гравця незабаром змінюють середовище, яке вас оточує.

"Ви збираєтесь увійти в першу у своєму роді відеомодель, ігровий движок, навчений мільйонами ігрових годин", — пояснюють творці гри Decart і Etched.

Модель була розроблена таким чином, щоб користувачі могли пересуватися, стрибати, підбирати предмети, розбивати блоки тощо, спостерігаючи за процесом гри безпосередньо. Oasis є першим кроком у дослідженні базових моделей, які імітують складніші інтерактивні світи, замінюючи класичний ігровий движок для майбутнього, керованого штучним інтелектом.

У грі є багато дивних примх, які виникають завдяки тому, що все створюється і навчається в режимі реального часу. Гра випадково створює предмети в інвентарі гравця, намагаючись відповідати тому, що мали б гравці Minecraft у ньому насправді.

Також коли ви відводите погляд від пейзажу, все навколо деформується та змінюється.

Це не ідеально для концепції гри, яка орієнтована на будівництво постійних структур, і виникають сумніви, що люди грають у неї для розваги, а не з цікавості. Найближчим часом штучний інтелект не зможе замінити розробників відеоігор.

В гру можна зіграти самостійно за посиланням.

Нагадаємо, смартфон є найближчим і надійним супутником. Мобільні ігри потребують все більш потужного процесора та великої пам’яті. Крім того, зростає кількість гравців, які прагнуть досягти значно кращих результатів і максимізувати вплив різноманітних ігор.

Також ми писали, що попри величезний успіх, Apple ніколи не брала участь у великому ринку ігор, якщо це стосується комп’ютерних або консольних ігор. Але зараз у компанії є шанс.

штучний інтелект технології відеоігри гра OpenAI

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