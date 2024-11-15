Штучний інтелект створив гру, схожу на Minecraft — що відомо про Oasis

Штучний інтелект вперше створив комп'ютерну гру — як зіграти
Кожен охочий може зіграти в гру, яка нагадує Minecraft і кожен кадр в ній повністю створено штучним інтелектом. Грати трохи сюрреалістично, оскільки віддалені пейзажі перетворюються на інші форми та розміри, коли ви наближаєтеся або відвертаєте камеру.
Про це повідомляє IFLScience.
Що відомо про гру, створену штучним інтелектом
Oasis — це гра, яка дозволяє гравцям спостерігати за тривимірним світом, наповненим квадратними блоками, ресурсами в шахтах і ремісничими предметами. Вона є дуже схожою на відомий Minecraft.
Але під капотом гра значно відрізняється від попередніх. Вона дозволяє завантажувати власне зображення, яке буде використано як початкову сцену, а також дозволяє вибирати серед кількох початкових середовищ. Проте, поведінка та рухи гравця незабаром змінюють середовище, яке вас оточує.
"Ви збираєтесь увійти в першу у своєму роді відеомодель, ігровий движок, навчений мільйонами ігрових годин", — пояснюють творці гри Decart і Etched.
Модель була розроблена таким чином, щоб користувачі могли пересуватися, стрибати, підбирати предмети, розбивати блоки тощо, спостерігаючи за процесом гри безпосередньо. Oasis є першим кроком у дослідженні базових моделей, які імітують складніші інтерактивні світи, замінюючи класичний ігровий движок для майбутнього, керованого штучним інтелектом.
У грі є багато дивних примх, які виникають завдяки тому, що все створюється і навчається в режимі реального часу. Гра випадково створює предмети в інвентарі гравця, намагаючись відповідати тому, що мали б гравці Minecraft у ньому насправді.
Також коли ви відводите погляд від пейзажу, все навколо деформується та змінюється.
Це не ідеально для концепції гри, яка орієнтована на будівництво постійних структур, і виникають сумніви, що люди грають у неї для розваги, а не з цікавості. Найближчим часом штучний інтелект не зможе замінити розробників відеоігор.
В гру можна зіграти самостійно за посиланням.
Нагадаємо, смартфон є найближчим і надійним супутником. Мобільні ігри потребують все більш потужного процесора та великої пам’яті. Крім того, зростає кількість гравців, які прагнуть досягти значно кращих результатів і максимізувати вплив різноманітних ігор.
Також ми писали, що попри величезний успіх, Apple ніколи не брала участь у великому ринку ігор, якщо це стосується комп’ютерних або консольних ігор. Але зараз у компанії є шанс.
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