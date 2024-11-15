Искусственный интеллект создал игру, похожую на Minecraft — что известно об Oasis

Человек играет за компьютером. Фото: Unsplash

Каждый желающий может сыграть в игру, напоминающую Minecraft, и каждый кадр в ней полностью создан искусственным интеллектом. Играть немного сюрреалистично, поскольку удаленные пейзажи превращаются в другие формы и размеры, когда вы приближаетесь или отворачиваете камеру.

Об этом сообщает IFLScience.

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Oasis — это игра, которая позволяет игрокам наблюдать за трехмерным миром, наполненным квадратными блоками, ресурсами в шахтах и ремесленными предметами. Она очень похожа на известный Minecraft.

Но под капотом игра значительно отличается от предыдущих. Она позволяет загружать собственное изображение, которое будет использовано в качестве начальной сцены, а также позволяет выбирать среди нескольких начальных сред. Тем не менее поведение и движения игрока вскоре меняют окружающую вас среду.

"Вы собираетесь войти в первую в своем роде видеомодель, игровой движок, обученный миллионами игровых часов", — объясняют создатели игры Decart и Etched.

Модель была разработана таким образом, чтобы пользователи могли передвигаться, прыгать, подбирать предметы, разбивать блоки и т.п., наблюдая за процессом игры напрямую. Oasis является первым шагом в исследовании базовых моделей, имитирующих более сложные интерактивные миры, заменяя классический игровой движок для будущего, управляемого искусственным интеллектом.

В игре есть много странных капризов, которые возникают благодаря тому, что все создается и учится в режиме реального времени. Игра случайно создает предметы в инвентаре игрока, пытаясь соответствовать тому, что должны игроки Minecraft иметь в нем на самом деле.

Также, когда вы отводите взгляд от пейзажа, все вокруг деформируется и меняется.

Это не идеально для концепции игры, ориентированной на строительство постоянных структур, и возникают сомнения, что люди играют в нее для развлечения, а не из любопытства. В ближайшее время искусственный интеллект не сможет заменить разработчиков видеоигр.

В игру можно сыграть самостоятельно по ссылке.

Напомним, смартфон является самым близким и надежным спутником. Мобильные игры требуют все более мощного процессора и большей памяти. Кроме того, растет количество игроков, стремящихся добиться значительно лучших результатов и максимизировать влияние разнообразных игр.

Также мы писали, что, несмотря на огромный успех, Apple никогда не участвовала в большом рынке игр, если это касается компьютерных или консольных игр. Но сейчас у компании есть шанс.