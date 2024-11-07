Xbox Game Camp в Украине — какая дата проведения мероприятия

Microsoft проведет мероприятие для украинских разработчиков игр
В Украине пройдет мероприятие Xbox Game Camp для разработчиков, которое будет ориентировано на развитие и обучение. Организатором выступит корпорация Microsoft.
Об этом говорится на сайте Xbox.
Проведение мероприятия намечено на 12 декабря 2024 года. Участников ожидают лекции, панели и мастер-классы от гигантов индустрии. Среди них:
- ID@Xbox;
- Mojang;
- Blizzard;
- 11 bit studios;
- Simplygon.
Все желающие, кто начинает работать над собственными проектами или только погружается в мир геймдева, получат отличную возможность пообщаться с профессионалами в этой сфере.
Что известно о Xbox Game Camp
Впервые Xbox Game Camp был проведен в 2018 году, а создан для поддержания и развития разработчиков видеоигр во всем мире.
Microsoft стремится привлечь людей с разнообразным опытом, особенно из тех регионов, где доступ к учебным программам и ресурсам в этой сфере ограничен.
С тех пор состоялось уже 10 таких мероприятий, как офлайн, так и виртуальных, в США, Африке, Азии и Европе.
Теперь очередь дошла и до Украины, где сфера разработки игр продолжает активно развиваться и удивлять мир. Среди известных украинских студий:
- 4A Games;
- GSC Game World;
- Room 8;
- Ulysses Graphics.
Кроме них, в Украине работают более 200 компаний в сфере геймдева, которые создают уникальные продукты.
Что ждет участников на мероприятии Xbox Game Camp Ukraine
Участники смогут посетить воркшоп и панели, чтобы исследовать текущие тенденции и проблемы в геймдеве. Обещается, что лекции ведущих компаний охватят самые сложные темы.
Трансляция мероприятия пройдет из главного офиса 11 bit studios в Варшаве.
Как зарегистрироваться на Xbox Game Camp
Мероприятие доступно гражданам Украины, которые достигли 18-летия и работают в сфере геймдева или подобных сферах. Заявки принимаются до 27 ноября 2024 года.
На официальном сайте Xbox можно найти дополнительные детали.
Напомним, Microsoft тихо прекратила поддержку Paint 3D. Программа появилась вместе с Windows 10, и предлагала возможность работать с 3D-изображениями.
Также мы писали, что Microsoft запустила чат-бота на основе искусственного интеллекта под названием "Виртуальный агент поддержки Xbox", чтобы облегчить доступ к поддержке Xbox. Он представляет следующий шаг корпорации в интеграции искусственного интеллекта в платформу игровой консоли.
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