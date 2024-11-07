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Microsoft проведет мероприятие для украинских разработчиков игр

7 ноября 2024 16:03
Владимир Мололкин - редактор
Xbox Game Camp в Украине — какая дата проведения мероприятия
Логотип игровой консоли Xbox. Фото: Unsplash
Владимир Мололкин - редактор

В Украине пройдет мероприятие Xbox Game Camp для разработчиков, которое будет ориентировано на развитие и обучение. Организатором выступит корпорация Microsoft.

Об этом говорится на сайте Xbox.

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Проведение мероприятия намечено на 12 декабря 2024 года. Участников ожидают лекции, панели и мастер-классы от гигантов индустрии. Среди них:

  • ID@Xbox;
  • Mojang;
  • Blizzard;
  • 11 bit studios;
  • Simplygon.

Все желающие, кто начинает работать над собственными проектами или только погружается в мир геймдева, получат отличную возможность пообщаться с профессионалами в этой сфере.

Что известно о Xbox Game Camp

Впервые Xbox Game Camp был проведен в 2018 году, а создан для поддержания и развития разработчиков видеоигр во всем мире.

Microsoft стремится привлечь людей с разнообразным опытом, особенно из тех регионов, где доступ к учебным программам и ресурсам в этой сфере ограничен.

С тех пор состоялось уже 10 таких мероприятий, как офлайн, так и виртуальных, в США, Африке, Азии и Европе.

Теперь очередь дошла и до Украины, где сфера разработки игр продолжает активно развиваться и удивлять мир. Среди известных украинских студий:

  • 4A Games;
  • GSC Game World;
  • Room 8;
  • Ulysses Graphics.

Кроме них, в Украине работают более 200 компаний в сфере геймдева, которые создают уникальные продукты.

Что ждет участников на мероприятии Xbox Game Camp Ukraine

Участники смогут посетить воркшоп и панели, чтобы исследовать текущие тенденции и проблемы в геймдеве. Обещается, что лекции ведущих компаний охватят самые сложные темы.

Трансляция мероприятия пройдет из главного офиса 11 bit studios в Варшаве.

Как зарегистрироваться на Xbox Game Camp

Мероприятие доступно гражданам Украины, которые достигли 18-летия и работают в сфере геймдева или подобных сферах. Заявки принимаются до 27 ноября 2024 года.

На официальном сайте Xbox можно найти дополнительные детали.

Напомним, Microsoft тихо прекратила поддержку Paint 3D. Программа появилась вместе с Windows 10, и предлагала возможность работать с 3D-изображениями.

Также мы писали, что Microsoft запустила чат-бота на основе искусственного интеллекта под названием "Виртуальный агент поддержки Xbox", чтобы облегчить доступ к поддержке Xbox. Он представляет следующий шаг корпорации в интеграции искусственного интеллекта в платформу игровой консоли.

 

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