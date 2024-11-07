Xbox Game Camp в Україні — яка дата проведення заходу

Логотип ігрової консолі Xbox. Фото: Unsplash

В Україні пройде захід Xbox Game Camp для розробників, який буде орієнтований на розвиток та навчання. Організатором виступить корпорація Microsoft.

Про це йдеться на сайті Xbox.

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Проведення заходу заплановано на 12 грудня 2024 року. Учасників очікують лекції, панелі та майстер-класи від гігантів індустрії. Серед них:

ID@Xbox;

Mojang;

Blizzard;

11 bit studios;

Simplygon.

Всі охочі, хто починає працювати над власними проєктами або тільки занурюється у світ геймдеву, отримають чудову можливість поспілкуватися із професіоналами у цій сфері.

Що відомо про Xbox Game Camp

Вперше Xbox Game Camp було проведено у 2018 році, а створено його для підтримки та розвитку розробників відеоігор у всьому світі.

Microsoft прагне залучити людей з різноманітним досвідом, особливо з тих регіонів, де доступ до навчальних програм та ресурсів у цій сфері обмежений.

З того часу відбулося вже 10 таких заходів, як офлайн, так і віртуальних, у США, Африці, Азії та Європі.

Тепер черга дійшла й до України, де сфера розробки ігор продовжує активно розвиватися та дивувати світ. Серед відомих українських студій:

4A Games;

GSC Game World;

Room 8;

Ulysses Graphics.

Окрім них, в Україні працюють ще понад 200 компаній у сфері геймдеву, які створюють унікальні продукти.

Що чекатиме на учасників на заході Xbox Game Camp Ukraine

Учасники зможуть відвідати воркшопи та панелі, щоб дослідити поточні тенденції та проблеми у геймдеві. Обіцяється, що лекції від провідних компаній охоплять найскладніші теми.

Трансляція заходу проводитиметься з головного офісу 11 bit studios у Варшаві.

Як зареєструватися на Xbox Game Camp

Захід доступний для громадян України, які досягли 18-річчя та працюють у сфері геймдева або подібних сферах. Заявки приймаються до 27 листопада 2024 року.

На офіційному сайті Xbox можна знайти додаткові деталі участі.

Нагадаємо, Microsoft тихо припинила підтримку Paint 3D. Програма з'явилася разом з Windows 10 та пропонувала можливість працювати з 3D-малюнками.

Також ми писали, що Microsoft запустила чат-бота на основі штучного інтелекту під назвою "Віртуальний агент підтримки Xbox", щоб полегшити доступ до підтримки Xbox. Він представляє наступний крок корпорації в інтеграції штучного інтелекту в платформу ігрової консолі.