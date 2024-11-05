Microsoft запускає чат-бота для підтримки Xbox на основі ШІ — деталі

Геймпад ігрової консолі Xbox. Фото: Unsplash

Microsoft спрощує підтримку Xbox, запустивши чат-бота на основі штучного інтелекту під назвою "Віртуальний агент підтримки Xbox". Він є черговим кроком корпорації з інтеграції ШІ в платформу ігрової консолі.

Про це повідомляє видання FE Tech Bytes.

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Microsoft заявляє, що віртуальний агент підтримки може відповідати на запитання щодо консолей Xbox та підтримки ігор, пропонуючи користувачам швидший спосіб розв'язання поширених проблем.

Знайти функцію можуть інсайдери Xbox на сторінці "Зв'язатися з нами", де потрібно увійти у свій обліковий запис програми Xbox Insider.

Для використання віртуального агента служби підтримки необхідно натиснути кнопку "Поставити запитання". Після цього чат-бот запуститься у новому вікні браузера, де йому можна буде поставити запитання за допомогою тексту або голосу. Якщо чат-бот не зможе надати відповідь, користувачі можуть зв'язатися з живим агентом підтримки.

Microsoft готова впровадити штучний інтелект безпосередньо у взаємодію з користувачами, що підтверджує створення віртуального агента підтримки. Раніше Xbox обмежувалася лише наданням інструментів для розробників. Запуск чат-бота відповідає баченню генерального директора Microsoft Сатьї Наделли щодо інтеграції штучного інтелекту в усі підрозділи корпорації.

Нагадаємо, корпорація Microsoft використовує призи для залучення користувачів до свого веббраузера Edge, щоб привернути їх увагу. Компанія надає випадковому переможцю 1 млн доларів.

Також ми писали, що у Microsoft закликали користувачів не оновлювати свої пристрої на Windows 11. Виявлено проблеми з використанням деяких сервісів через нове програмне забезпечення.



