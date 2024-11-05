Microsoft запускает чат-бота для поддержки Xbox на основе ИИ — детали

Геймпад игровой консоли Xbox. Фото: Unsplash

Microsoft упрощает поддержку Xbox, запустив чат-бота на основе искусственного интеллекта под названием "Виртуальный агент поддержки Xbox". Он является очередным шагом корпорации по интеграции ИИ в платформу игровой консоли.

Об этом сообщает издание FE Tech Bytes.

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Microsoft заявляет, что виртуальный агент поддержки может отвечать на вопросы по консолям Xbox и поддержке игр, предлагая пользователям более быстрый способ нахождения решения распространенных проблем.

Найти функцию могут инсайдеры Xbox на странице "Связаться с нами", где необходимо войти в свой аккаунт Xbox Insider.

Для использования виртуального агента поддержки необходимо нажать кнопку "Задать вопрос". После этого чат-бот запустится в новом окне обозревателя, где ему можно будет задать вопросы с помощью текста или голоса. Если чат-бот не сможет ответить, пользователи могут связаться с живым агентом поддержки.

Microsoft готова ввести искусственный интеллект непосредственно во взаимодействие с пользователями, что подтверждает создание виртуального агента поддержки. Ранее Xbox ограничивалась только предоставлением инструментов для разработчиков. Запуск чат-бота отвечает видению генерального директора Microsoft Сатьи Наделли по интеграции искусственного интеллекта во все подразделения корпорации.

Напомним, корпорация Microsoft использует призы для привлечения пользователей в свой веб-браузер Edge, чтобы привлечь их внимание. Компания предоставляет случайному победителю 1 млн долларов.

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