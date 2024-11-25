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Украина после победы — искусственный интеллект создал фото

25 ноября 2024 06:02
Карина Приходько - Редактор
Искусственный интеллект показал, какой будет Украина после победы — фото
Солнечный Киев. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
Карина Приходько - Редактор

Искусственный интеллект создал фото и показал, как видит Украину после победы. Оно совмещает технологическое развитие с защитой государственной идентичности.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Какой будет Украина после победы

Украина после победы
Украина после победы по мнению искусственного интеллекта. Фото: Новини.LIVE

На фото мирная и процветающая Украина, объединяющая свою историю и современность, символизируя единство и развитие.

Кроме того, искусственный интеллект сгенерировал изображение, в котором сочетаются современные футуристические здания с элементами украинской символики и культуры. Современные небоскребы органически переплетаются с золотыми куполами традиционных церквей.

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Украина после победы по мнению искусственного интеллекта. Фото: Новини.LIVE

Также ChatGPT изобразил украинские города цветущими и веселыми, где колосится пшеница и люди празднуют победу. На фоне виднеются флаги и трезубцы Украины. 

Какой после поражения будет Россия

Россия после поражения в войне
Россия после поражения в войне по мнению искусственного интеллекта. Фото: Новини.LIVE

В то же время, искусственный интеллект показал, какой будет Россия после поражения в войне с Украиной. На фото видно руины, которые надвигаются и захватывают российские города. Также там присутствуют бедные и зомбированные люди, которые идут со своими вещами. Над российской Москвой надвинулась тьма и мрак.

Напомним, недавно искусственный интеллект показал, какой видит "красивую украинку". На ее лице нет макияжа или он очень естественен, что свидетельствует о том, что ИИ не ассоциирует красоту с большим количеством косметики.

Также мы писали, что искусственный интеллект впервые создал компьютерную игру. Играть немного сюрреалистично, поскольку удаленные пейзажи превращаются в другие формы и размеры, когда вы приближаетесь или отворачиваете камеру.

украинцы природа Украина искусственный интеллект фото война в Украине

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