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ИИ показал современные игры в ретро-стиле 1990-х годов — фото

30 ноября 2024 20:41
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Искусственный интеллект показал современные игры в стилистике 1990-х годов
Мальчик использует ИИ. Иллюстративное фото: Freepick
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

Искусственный интеллект показал, как выглядели бы современные видеоигры, если бы они вышли в 1990-х годах. Нейросеть создала изображение в 16-битной стилистике.

Об этом сообщили на сайте Reddit.

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Как выглядели бы современные видеоигры в прошлом

В сети опубликовали удивительные работы нейросети MidJourney, которая создает изображения на основе текстовых запросов. На этот раз ИИ представил, как выглядели бы популярные современные видеоигры, если бы они были созданы в эпоху 1990-х годов.

The Witcher 3: Wild Hunt
Как выглядела бы игра The Witcher 3: Wild Hunt 30 лет назад. Фото: ИИ Midjourney
Red Dead Redemption 2
Созданная ИИ игра Red Dead Redemption 2. Фото: ИИ Midjourney

Подборка изображений демонстрирует культовые игры, такие как The Witcher 3, Elden Ring, Red Dead Redemption 2, Cyberpunk 2077 и Fortnite, в стилистике 16-битной графики. Автор показал, как эти хиты могли бы выглядеть на легендарной консоли Sega Mega Drive.

Red Dead Redemption 2
Искусственный интеллект показал Red Dead Redemption 2 в 1990-х годах. Фото: ИИ Midjourney
Cyberpunk 2077
Облик игры Cyberpunk 2077, если бы ее создали в прошлом. Фото: ИИ Midjourney

Визуализации в ретро-стиле напоминают времена, когда графика была пиксельной, а дизайн игр имел свою уникальную эстетику. Изображения вызвали оживленное обсуждение в комментариях, многие с ностальгией вспоминали старые игровые платформы.

  • ИИ показал современные игры в ретро-стиле 1990-х годов. - фото 5
    Elden Ring. Фото: ИИ Midjourney
  • ИИ показал современные игры в ретро-стиле 1990-х годов. - фото 6
    Elden Ring. Фото: ИИ Midjourney
  • ИИ показал современные игры в ретро-стиле 1990-х годов. - фото 7
    Elden Ring. Фото: ИИ Midjourney
  • ИИ показал современные игры в ретро-стиле 1990-х годов. - фото 8
    Fortnite. Фото: ИИ Midjourney
  • ИИ показал современные игры в ретро-стиле 1990-х годов. - фото 9
    Fortnite. Фото: ИИ Midjourney
  • ИИ показал современные игры в ретро-стиле 1990-х годов. - фото 10
    Horizon: Zero Dawn. Фото: ИИ Midjourney
  • ИИ показал современные игры в ретро-стиле 1990-х годов. - фото 11
    The Last of Us. Фото: ИИ Midjourney
  • ИИ показал современные игры в ретро-стиле 1990-х годов. - фото 12
    Uncharted series. Фото: ИИ Midjourney
  • ИИ показал современные игры в ретро-стиле 1990-х годов. - фото 13
    Uncharted series. Фото: ИИ Midjourney
  • ИИ показал современные игры в ретро-стиле 1990-х годов. - фото 14
    Witcher 3: Wild Hunt. Фото: ИИ Midjourney
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Напомним, ИИ создал фото и показал, как видит будущее временно оккупированного Мариуполя после войны. Нейросеть нарисовала современный образ города, сочетающего технологии с памятью о прошлом.

Недавно мы писали, что искусственный интеллект создал фото и показал, какой видит Украину после победы.

искусственный интеллект компьютерные игры геймеры технологии нейросеть видеоигры

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