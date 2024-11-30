Искусственный интеллект показал современные игры в стилистике 1990-х годов

ИИ показал современные игры в ретро-стиле 1990-х годов — фото
Искусственный интеллект показал, как выглядели бы современные видеоигры, если бы они вышли в 1990-х годах. Нейросеть создала изображение в 16-битной стилистике.
Об этом сообщили на сайте Reddit.
Как выглядели бы современные видеоигры в прошлом
В сети опубликовали удивительные работы нейросети MidJourney, которая создает изображения на основе текстовых запросов. На этот раз ИИ представил, как выглядели бы популярные современные видеоигры, если бы они были созданы в эпоху 1990-х годов.
Подборка изображений демонстрирует культовые игры, такие как The Witcher 3, Elden Ring, Red Dead Redemption 2, Cyberpunk 2077 и Fortnite, в стилистике 16-битной графики. Автор показал, как эти хиты могли бы выглядеть на легендарной консоли Sega Mega Drive.
Визуализации в ретро-стиле напоминают времена, когда графика была пиксельной, а дизайн игр имел свою уникальную эстетику. Изображения вызвали оживленное обсуждение в комментариях, многие с ностальгией вспоминали старые игровые платформы.
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Elden Ring. Фото: ИИ Midjourney
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Elden Ring. Фото: ИИ Midjourney
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Elden Ring. Фото: ИИ Midjourney
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Fortnite. Фото: ИИ Midjourney
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Fortnite. Фото: ИИ Midjourney
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Horizon: Zero Dawn. Фото: ИИ Midjourney
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The Last of Us. Фото: ИИ Midjourney
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Uncharted series. Фото: ИИ Midjourney
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Uncharted series. Фото: ИИ Midjourney
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Witcher 3: Wild Hunt. Фото: ИИ Midjourney
Напомним, ИИ создал фото и показал, как видит будущее временно оккупированного Мариуполя после войны. Нейросеть нарисовала современный образ города, сочетающего технологии с памятью о прошлом.
Недавно мы писали, что искусственный интеллект создал фото и показал, какой видит Украину после победы.
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