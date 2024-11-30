Искусственный интеллект показал современные игры в стилистике 1990-х годов

Мальчик использует ИИ. Иллюстративное фото: Freepick

Искусственный интеллект показал, как выглядели бы современные видеоигры, если бы они вышли в 1990-х годах. Нейросеть создала изображение в 16-битной стилистике.

Об этом сообщили на сайте Reddit.

Читайте также:

Как выглядели бы современные видеоигры в прошлом

В сети опубликовали удивительные работы нейросети MidJourney, которая создает изображения на основе текстовых запросов. На этот раз ИИ представил, как выглядели бы популярные современные видеоигры, если бы они были созданы в эпоху 1990-х годов.

Как выглядела бы игра The Witcher 3: Wild Hunt 30 лет назад. Фото: ИИ Midjourney

Созданная ИИ игра Red Dead Redemption 2. Фото: ИИ Midjourney

Подборка изображений демонстрирует культовые игры, такие как The Witcher 3, Elden Ring, Red Dead Redemption 2, Cyberpunk 2077 и Fortnite, в стилистике 16-битной графики. Автор показал, как эти хиты могли бы выглядеть на легендарной консоли Sega Mega Drive.

Искусственный интеллект показал Red Dead Redemption 2 в 1990-х годах. Фото: ИИ Midjourney

Облик игры Cyberpunk 2077, если бы ее создали в прошлом. Фото: ИИ Midjourney

Визуализации в ретро-стиле напоминают времена, когда графика была пиксельной, а дизайн игр имел свою уникальную эстетику. Изображения вызвали оживленное обсуждение в комментариях, многие с ностальгией вспоминали старые игровые платформы.

Elden Ring. Фото: ИИ Midjourney

Elden Ring. Фото: ИИ Midjourney

Elden Ring. Фото: ИИ Midjourney

Fortnite. Фото: ИИ Midjourney

Fortnite. Фото: ИИ Midjourney

Horizon: Zero Dawn. Фото: ИИ Midjourney

The Last of Us. Фото: ИИ Midjourney

Uncharted series. Фото: ИИ Midjourney

Uncharted series. Фото: ИИ Midjourney

Witcher 3: Wild Hunt. Фото: ИИ Midjourney 1/10 ​ 10

Напомним, ИИ создал фото и показал, как видит будущее временно оккупированного Мариуполя после войны. Нейросеть нарисовала современный образ города, сочетающего технологии с памятью о прошлом.

Недавно мы писали, что искусственный интеллект создал фото и показал, какой видит Украину после победы.