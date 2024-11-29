Штучний інтелект показав, яким буде Маріуполь після війни — фото

Штучний інтелект показав, як бачить Маріуполь після війни — фото
Штучний інтелект створив фото та показав, як бачить майбутнє тимчасово окупованого Маріуполя після війни. Нейромережа намалювала сучасний образ міста, яке поєднує технології з пам'яттю про минуле.
Про це повідомили в Маріупольській міській раді та показала фото.
Яким буде Маріуполь після перемоги
За версією штучного інтелекту, відновлений після руйнувань Маріуполь має вигляд зеленого та інноваційного міста, де екологічні рішення гармонійно співіснують з сучасною архітектурою.
На фото видно меморіальні комплекси, збережені історичні пам'ятки, а також нові артпростори, які символізують надію і стійкість, зберігаючи важливі елементи культурної спадщини.
"Сучасні транспортні системи, чисті пляжі Азовського моря і безпечне середовище для відпочинку — все це стає частиною нового обличчя Маріуполя, що не тільки відновлює свою історію, а й будує фундамент для сталого майбутнього", — наголосили в міській раді.
Нагадаємо, нещодавно ми писали, що штучний інтелект створив фото та показав, якою бачить Україну після перемоги.
Крім того, нейромережа згенерувала фото "гарної українки". На її обличчі немає макіяжу або ж він дуже природний, що свідчить про те, що ШІ не асоціює красу з великою кількістю косметики.
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