Штучний інтелект показав, яким буде Маріуполь після війни — фото

Майбутнє Маріуполя очима штучного інтелекту. Фото: t.me/mariupolrada

Штучний інтелект створив фото та показав, як бачить майбутнє тимчасово окупованого Маріуполя після війни. Нейромережа намалювала сучасний образ міста, яке поєднує технології з пам'яттю про минуле.

Про це повідомили в Маріупольській міській раді та показала фото.

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Маріуполь після війни очима штучного інтелекту. Фото: t.me/mariupolrada

За версією штучного інтелекту, відновлений після руйнувань Маріуполь має вигляд зеленого та інноваційного міста, де екологічні рішення гармонійно співіснують з сучасною архітектурою.

Маріуполь після війни очима штучного інтелекту. Фото: t.me/mariupolrada

Маріуполь після війни очима штучного інтелекту. Фото: t.me/mariupolrada

На фото видно меморіальні комплекси, збережені історичні пам'ятки, а також нові артпростори, які символізують надію і стійкість, зберігаючи важливі елементи культурної спадщини.

Маріуполь після війни очима штучного інтелекту. Фото: t.me/mariupolrada

Маріуполь після війни очима штучного інтелекту. Фото: t.me/mariupolrada

Маріуполь після війни очима штучного інтелекту. Фото: t.me/mariupolrada

Маріуполь після війни очима штучного інтелекту. Фото: t.me/mariupolrada

"Сучасні транспортні системи, чисті пляжі Азовського моря і безпечне середовище для відпочинку — все це стає частиною нового обличчя Маріуполя, що не тільки відновлює свою історію, а й будує фундамент для сталого майбутнього", — наголосили в міській раді.

Маріуполь після війни очима штучного інтелекту. Фото: t.me/mariupolrada

Маріуполь після війни очима штучного інтелекту. Фото: t.me/mariupolrada

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що штучний інтелект створив фото та показав, якою бачить Україну після перемоги.

Крім того, нейромережа згенерувала фото "гарної українки". На її обличчі немає макіяжу або ж він дуже природний, що свідчить про те, що ШІ не асоціює красу з великою кількістю косметики.