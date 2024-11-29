Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Технології arrow Штучний інтелект показав, як бачить Маріуполь після війни — фото arrow

Штучний інтелект показав, як бачить Маріуполь після війни — фото

29 листопада 2024 20:12
Карина Приходько - Редактор
Штучний інтелект показав, яким буде Маріуполь після війни — фото
Майбутнє Маріуполя очима штучного інтелекту. Фото: t.me/mariupolrada
Карина Приходько - Редактор

Штучний інтелект створив фото та показав, як бачить майбутнє тимчасово окупованого Маріуполя після війни. Нейромережа намалювала сучасний образ міста, яке поєднує технології з пам'яттю про минуле. 

Про це повідомили в Маріупольській міській раді та показала фото. 

Читайте також:

Яким буде Маріуполь після перемоги

Маріуполь після війни
Маріуполь після війни очима штучного інтелекту. Фото: t.me/mariupolrada

За версією штучного інтелекту, відновлений після руйнувань Маріуполь має вигляд зеленого та інноваційного міста, де екологічні рішення гармонійно співіснують з сучасною архітектурою.

майбутнє Маріуполя після війни
Маріуполь після війни очима штучного інтелекту. Фото: t.me/mariupolrada
null
Маріуполь після війни очима штучного інтелекту. Фото: t.me/mariupolrada

На фото видно меморіальні комплекси, збережені історичні пам'ятки, а також нові артпростори, які символізують надію і стійкість, зберігаючи важливі елементи культурної спадщини.

null
Маріуполь після війни очима штучного інтелекту. Фото: t.me/mariupolrada
як ШІ бачить Маріуполь після війни
Маріуполь після війни очима штучного інтелекту. Фото: t.me/mariupolrada
null
Маріуполь після війни очима штучного інтелекту. Фото: t.me/mariupolrada
null
Маріуполь після війни очима штучного інтелекту. Фото: t.me/mariupolrada

"Сучасні транспортні системи, чисті пляжі Азовського моря і безпечне середовище для відпочинку — все це стає частиною нового обличчя Маріуполя, що не тільки відновлює свою історію, а й будує фундамент для сталого майбутнього", — наголосили в міській раді. 

null
Маріуполь після війни очима штучного інтелекту. Фото: t.me/mariupolrada
null
Маріуполь після війни очима штучного інтелекту. Фото: t.me/mariupolrada

Нагадаємо,  нещодавно ми писали, що штучний інтелект створив фото та показав, якою бачить Україну після перемоги

Крім того, нейромережа згенерувала фото "гарної українки". На її обличчі немає макіяжу або ж він дуже природний, що свідчить про те, що ШІ не асоціює красу з великою кількістю косметики. 

Маріуполь природа штучний інтелект фото Азовське море війна в Україні

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

21:13 Жінка поширювала пропаганду РФ у Telegram — як покарав суд

20:45 Дрон розфарбував російське посольство у Швеції — деталі

20:22 Листопад під кінець здивує — прогноз погоди в Україні на завтра

20:13 Зеленський зідзвонився з Макроном — що обговорили

20:12 Штучний інтелект показав, як бачить Маріуполь після війни — фото

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео - 80x80

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

20:00 Рада ухвалила надання відстрочки ще одній категорії громадян

19:32 США знімуть санкції з Росії задля мирної угоди з Україною, — CNN

19:18 Відключення світла в Одесі — графіки на суботу

19:14 Киянин подав позов проти ДТЕК через відключення світла — деталі

Ексклюзив

19:09 Атрибути державності — чи знають у Львові символи України

21:13 Жінка поширювала пропаганду РФ у Telegram — як покарав суд

20:45 Дрон розфарбував російське посольство у Швеції — деталі

20:22 Листопад під кінець здивує — прогноз погоди в Україні на завтра

20:13 Зеленський зідзвонився з Макроном — що обговорили

20:12 Штучний інтелект показав, як бачить Маріуполь після війни — фото

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео - 80x80

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

20:00 Рада ухвалила надання відстрочки ще одній категорії громадян

19:32 США знімуть санкції з Росії задля мирної угоди з Україною, — CNN

19:18 Відключення світла в Одесі — графіки на суботу

19:14 Киянин подав позов проти ДТЕК через відключення світла — деталі

Ексклюзив

19:09 Атрибути державності — чи знають у Львові символи України

06:40 Ціни на алюміній в Україні — яка вартість брухту у листопаді

Новина з фото

06:32 Тисяча від президента — що треба знати про нову виплату

Ексклюзив

04:14 Грошей катастрофічно не вистачає — як виживає сьогодні Миколаїв

28 листопада 2024
Ексклюзив

18:33 Опалювальний сезон у Миколаєві — чи готове місто до зими

06:40 Ціни на мідь — яка вартість кольорових металів у листопаді

27 листопада 2024
Ексклюзив

22:37 Водопостачання Миколаєва — коли у будинках з'явиться питна вода

16:07 Миколаїв завтра — як відновлюватимуть місто

06:40 Скільки коштує чормет в Україні — ціни на брухт у листопаді

06:05 В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

26 листопада 2024

22:37 Як в Одесі реагують на обстріли і тривогу — що змінилось

Text

18:05 Поїздка Сирського на фронт і заява Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Text

17:28 Завершення війни — як це бачать одесити

Text

13:48 Нардеп пояснив, чому ЄС не влаштовує розвиток бізнесу України

Text

13:01 Потужні вибухи в Криму та заява Путіна про мир — ефір День.LIVE

Text

12:42 Нардеп пояснив, де брати гроші на підтримку ветеранів

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео - 80x80

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

Text

08:22 Як довго будуть тривати відключення світла — прогноз експерта

Text

08:00 Екстрене звернення президента Зеленського — ефір Ранок.LIVE

28 листопада 2024
Text

21:22 Нардеп пояснив, яких змін потребує документ про бронювання

Text

17:59 Важлива заява Єрмака та погрози Путіна — ефір Вечір.LIVE

Text

16:25 В Україні у 2025 році різко підвищаться тарифи, — експерт

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

21 листопада 2024

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК

25 листопада 2024

14:53 13-та зарплата в грудні — хто отримає бонус до новорічних свят