Искусственный интеллект показал, каким будет Мариуполь после войны — фото

Будущее Мариуполя глазами искусственного интеллекта Фото: t.me/mariupolrada

Искусственный интеллект создал фото и показал, как видит будущее временно оккупированного Мариуполя после войны. Нейросеть нарисовала современный образ города, который сочетает технологии с памятью о прошлом.

Об этом сообщили в Мариупольском городском совете и показали фото.

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Мариуполь после войны глазами искусственного интеллекта. Фото: t.me/mariupolrada

По версии искусственного интеллекта, восстановленный после разрушений Мариуполь выглядит зеленым и инновационным городом, где экологические решения гармонично сосуществуют с современной архитектурой.

Мариуполь после войны глазами искусственного интеллекта. Фото: t.me/mariupolrada

Мариуполь после войны глазами искусственного интеллекта. Фото: t.me/mariupolrada

На фото видны мемориальные комплексы, сохранившиеся исторические памятники, а также новые арт-пространства, символизирующие надежду и стойкость, сохраняя важные элементы культурного наследия.

Мариуполь после войны глазами искусственного интеллекта. Фото: t.me/mariupolrada

Мариуполь после войны глазами искусственного интеллекта. Фото: t.me/mariupolrada

Мариуполь после войны глазами искусственного интеллекта. Фото: t.me/mariupolrada

Мариуполь после войны глазами искусственного интеллекта. Фото: t.me/mariupolrada

"Современные транспортные системы, чистые пляжи Азовского моря и безопасная среда для отдыха — все это становится частью нового лица Мариуполя, не только восстанавливающего свою историю, но и строящего фундамент для устойчивого будущего", — отметили в городском совете.

Мариуполь после войны глазами искусственного интеллекта. Фото: t.me/mariupolrada

Мариуполь после войны глазами искусственного интеллекта. Фото: t.me/mariupolrada

Напомним, недавно мы писали, что искусственный интеллект создал фото и показал, какой видит Украину после победы.

Кроме того, нейросеть сгенерировала фото "красивой украинки". На ее лице нет макияжа или он очень естественен, что свидетельствует о том, что ИИ не ассоциирует красоту с большим количеством косметики.