Искусственный интеллект показал, каким будет Мариуполь после войны — фото

Искусственный интеллект показал, как видит Мариуполь после войны
Искусственный интеллект создал фото и показал, как видит будущее временно оккупированного Мариуполя после войны. Нейросеть нарисовала современный образ города, который сочетает технологии с памятью о прошлом.
Об этом сообщили в Мариупольском городском совете и показали фото.
Каким будет Мариуполь после победы
По версии искусственного интеллекта, восстановленный после разрушений Мариуполь выглядит зеленым и инновационным городом, где экологические решения гармонично сосуществуют с современной архитектурой.
На фото видны мемориальные комплексы, сохранившиеся исторические памятники, а также новые арт-пространства, символизирующие надежду и стойкость, сохраняя важные элементы культурного наследия.
"Современные транспортные системы, чистые пляжи Азовского моря и безопасная среда для отдыха — все это становится частью нового лица Мариуполя, не только восстанавливающего свою историю, но и строящего фундамент для устойчивого будущего", — отметили в городском совете.
Напомним, недавно мы писали, что искусственный интеллект создал фото и показал, какой видит Украину после победы.
Кроме того, нейросеть сгенерировала фото "красивой украинки". На ее лице нет макияжа или он очень естественен, что свидетельствует о том, что ИИ не ассоциирует красоту с большим количеством косметики.
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