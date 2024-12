Sony святкує 30-річчя PlayStation — які знижки на ігри підготували фанатам

Ігрова консоль Sony PlayStation 5. Фото: Unsplash

На честь 30-річчя PlayStation розпочався розпродаж у магазині PS Store. Багато популярних ігор отримали значні знижки, а на розпродажі можна знайти понад тисячу ігор за привабливими цінами.

Сайт Новини.LIVE розповідає про найцікавіші знижки.

Bloodborne: Game of the Year Edition — 524,50 грн (-50%)

Bloodborne — похмурий пригодницький рольовий екшен із видом від третьої особи від творців серії Dark Souls.

Bloodborne за знижкою в PS Store. Фото: скриншот

Дія розгортається в місті вікторіанської епохи, де всі живі істоти заражені незрозумілою хворобою. Головному герою доведеться з ними боротися. Оскільки ваш персонаж не любить важкі обладунки, механіка гри побудована на ухиленнях від ворожих атак.

DEATH STRANDING: DIRECTOR'S CUT — 559,60 грн (-60%)

Death Stranding — авторська гра Хідео Кодзіми, реалістичний симулятор ходьби та логістики, з елементами екшену, виживання та стелсу, видом від третьої особи. Гравець мандрує у світі після апокаліпсису, знаходить тих, хто вижив, відновлює фрагментоване суспільство і створює єдину мережу між містами.

Death Stranding за знижкою в PS Store. Фото: скриншот

Сюжет подається численними відмінно зрежисованими сценами у форматі камерного трилера. Усі заставки зроблені за участю відомих акторів Голлівуду і записані за допомогою передової технології захоплення рухів. Філософія гри — зрозуміти справжню цінність встановлення стосунків між людьми.

Ghost of Thusima: DIRECTOR'S CUT — 1149,50 грн (-50%)

Ghost of Tsushima — пісочниця у великому відкритому світі, динамічний стелс-екшен із видом від третьої особи за часів самураїв, від творців серії InFamous. Події гри розгортаються у феодальній Японії 1274 року — період історії, коли монголи вдерлися на острів Цусіма.

Ghost of Thusima за знижкою в PS Store. Фото: скриншот

На вас чекає безмежна свобода дій — ви самі вільні вирішувати куди вирушити й чим займатися. Ви — останній самурай, що вижив, якому належить повстати з попелу і помститися загарбникам.

Grand Theft Auto V (GTA V) — 626,67 грн (-67%)

Легендарне продовження популярної серії Grand Theft Auto. Місцем дії стало місто Лос-Сантос, яке полюбилося ще в Grand Theft Auto: San Andreas.

GTA V за знижкою в PS Store. Фото: скриншот

Уперше гра розповість історію одразу трьох персонажів: Майкла, Тревора і Франкліна, між якими ви зможете перемикатися в будь-який час.

Hogwarts Legacy: Digital Deluxe Edition — 574,75 грн (-75%)

Перший AAA-блокбастер у всесвіті "Гаррі Поттера" — Hogwarts Legacy — це пісочниця у великому відкритому світі, екшен від третьої особи з елементами RPG.

Hogwarts Legacy за знижкою в PS Store. Фото: скриншот

Події розгортаються в XIX столітті, у школі чарівництва Гоґвортс. Головного героя оформляють одразу на п'ятий курс, тому що він володіє ключем до стародавньої таємниці, яка загрожує розірвати чарівний світ на частини. У міру проходження гравець досліджує відкритий світ, прокачує свого героя, вивчає заклинання і варить зілля. Є вибір одного з чотирьох факультетів, польоти на мітлі, різні магічні секрети тощо.

STAR WARS Jedi: Survivor DELUXE — 1199,60 грн (-60%)

Гравці знову беруть на себе роль Кела Кестіса, молодого джедая, який намагається вижити в темні часи після Наказу 66.

Star Wars Jedi: Survivor за знижкою в PS Store. Фото: скриншот

Події гри розгортаються через кілька років після першої частини — Star Wars Jedi: Fallen Order. Кел стикається з новими загрозами, борючись з імперією і стародавніми ворогами, вивчаючи нові навички Сили та вдосконалюючи свої бойові вміння за допомогою світлового меча. Гра пропонує багатий світ для дослідження, з унікальними планетами, загадками та цікавими персонажами.

The Last of Us Part 1 — 1149,50 грн (-50%)

The Last of Us — захопливий пригодницький екшен із видом від третьої особи та елементами стелсу в постапокаліптичному сеттингу.

The Last of Us за знижкою в PS Store. Фото: скриншот

Гра розповідає про виживання людей у світі, спустошеному епідемією. Нечисленні жителі зруйнованої цивілізації вбивають один одного заради їжі та зброї. Загартований у боротьбі за виживання Джоел подорожує в пошуках Землі Обітованої руїнами США. Компанію йому складає дівчина-підліток Еллі.

The Witcher 3: Wild Hunt — 189,80 грн (-80%)

The Witcher 3: Wild Hunt — завершальна частина трилогії пригод Геральта з Рівії.

The Witcher 3 за знижкою в PS Store. Фото: скриншот

Події третьої частини починаються через короткий проміжок часу після фіналу другої. Нільфгаард успішно завоював Темерію і планує підім'яти під себе інші північні землі. Тим часом знаменитий відьмак Геральт і його мудрий наставник Весемір нападають на слід зниклої чарівниці Йенніфер, давньої коханої Білого Вовка. На вас чекає насичений пригодами ігровий світ, блискучий сюжет, чудова бойова система, приголомшлива графіка, нелінійність, кілька фіналів і затишна атмосфера слов'янського середньовіччя.

