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PlayStation святкує 30 років — в PS Store ігри зі знижками до 80%

3 грудня 2024 18:23
Володимир Мололкін - редактор
Sony святкує 30-річчя PlayStation — які знижки на ігри підготували фанатам
Ігрова консоль Sony PlayStation 5. Фото: Unsplash
Володимир Мололкін - редактор

На честь 30-річчя PlayStation розпочався розпродаж у магазині PS Store. Багато популярних ігор отримали значні знижки, а на розпродажі можна знайти понад тисячу ігор за привабливими цінами.

Сайт Новини.LIVE розповідає про найцікавіші знижки.

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Bloodborne — похмурий пригодницький рольовий екшен із видом від третьої особи від творців серії Dark Souls.

Bloodborne продается по скидке в PS Store
Bloodborne за знижкою в PS Store. Фото: скриншот

Дія розгортається в місті вікторіанської епохи, де всі живі істоти заражені незрозумілою хворобою. Головному герою доведеться з ними боротися. Оскільки ваш персонаж не любить важкі обладунки, механіка гри побудована на ухиленнях від ворожих атак.

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Death Stranding продается по скидке в PS Store
Death Stranding за знижкою в PS Store. Фото: скриншот

Сюжет подається численними відмінно зрежисованими сценами у форматі камерного трилера. Усі заставки зроблені за участю відомих акторів Голлівуду і записані за допомогою передової технології захоплення рухів. Філософія гри — зрозуміти справжню цінність встановлення стосунків між людьми.

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Ghost of Thusima продается по скидке в PS Store
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Hogwarts Legacy за знижкою в PS Store. Фото: скриншот

Події розгортаються в XIX столітті, у школі чарівництва Гоґвортс. Головного героя оформляють одразу на п'ятий курс, тому що він володіє ключем до стародавньої таємниці, яка загрожує розірвати чарівний світ на частини. У міру проходження гравець досліджує відкритий світ, прокачує свого героя, вивчає заклинання і варить зілля. Є вибір одного з чотирьох факультетів, польоти на мітлі, різні магічні секрети тощо.

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Star Wars Jedi: Survivor за знижкою в PS Store. Фото: скриншот

Події гри розгортаються через кілька років після першої частини — Star Wars Jedi: Fallen Order. Кел стикається з новими загрозами, борючись з імперією і стародавніми ворогами, вивчаючи нові навички Сили та вдосконалюючи свої бойові вміння за допомогою світлового меча. Гра пропонує багатий світ для дослідження, з унікальними планетами, загадками та цікавими персонажами.

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Гра розповідає про виживання людей у світі, спустошеному епідемією. Нечисленні жителі зруйнованої цивілізації вбивають один одного заради їжі та зброї. Загартований у боротьбі за виживання Джоел подорожує в пошуках Землі Обітованої руїнами США. Компанію йому складає дівчина-підліток Еллі.

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The Witcher 3 продается по скидке в PS Store
The Witcher 3 за знижкою в PS Store. Фото: скриншот

Події третьої частини починаються через короткий проміжок часу після фіналу другої. Нільфгаард успішно завоював Темерію і планує підім'яти під себе інші північні землі. Тим часом знаменитий відьмак Геральт і його мудрий наставник Весемір нападають на слід зниклої чарівниці Йенніфер, давньої коханої Білого Вовка. На вас чекає насичений пригодами ігровий світ, блискучий сюжет, чудова бойова система, приголомшлива графіка, нелінійність, кілька фіналів і затишна атмосфера слов'янського середньовіччя.

Нагадаємо, за допомогою штучного інтелекту було продемонстровано, який вигляд мали б сучасні відеоігри, якби вони вийшли в 1990-х роках. Зображення було створено нейромережею в 16-бітній стилістиці.

Також ми писали, що тепер батьки можуть дозволити своїм дітям проводити більше часу у відеоіграх. Дослідження, проведене нещодавно, показало, що захоплення ними покращує кар'єру.

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