Sony празднует 30-летие PlayStation — какие скидки на игры подготовили фанатам

Игровая консоль Sony PlayStation 5. Фото: Unsplash

В честь 30-летия PlayStation началась распродажа в магазине PS Store. Многие популярные игры получили значительные скидки, а на распродаже можно найти более тысячи игр по привлекательным ценам.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о самых интересных скидках.

Bloodborne: Game of the Year Edition — 524,50 грн (-50%)

Bloodborne — мрачный приключенческий ролевой экшен с видом от третьего лица от создателей серии Dark Souls.

Bloodborne по скидке в PS Store. Фото: скриншот

Действие разворачивается в городе викторианской эпохи, где все живые существа заражены непонятной болезнью. Главному герою придется с ними бороться. Поскольку ваш персонаж не любит тяжелые доспехи, механика игры построена на уклонениях от вражеских атак.

DEATH STRANDING: DIRECTOR'S CUT - 559,60 грн (-60%)

Death Stranding — авторская игра Хидео Кодзимы, реалистичный симулятор ходьбы и логистики, с элементами экшена, выживания и стелса, видом от третьего лица.

Death Stranding по скидке в PS Store. Фото: скриншот

Сюжет подается многочисленными отлично срежиссированными сценами в формате камерного триллера. Все заставки сделаны с участием известных актеров Голливуда и записаны с помощью передовой технологии захвата движений. Философия игры — понять истинную ценность установления отношений между людьми.

Ghost of Thusima: DIRECTOR'S CUT - 1149,50 грн (-50%)

Ghost of Tsushima — песочница в большом открытом мире, динамичный стелс-экшен с видом от третьего лица при самураях, от создателей серии InFamous. События игры разворачиваются в феодальной Японии 1274 года — период истории, когда монголы ворвались на остров Цусима.

Ghost of Thusima по скидке в PS Store. Фото: скриншот

Вас ждет безграничная свобода действий — вы сами свободны решать куда отправиться и чем заниматься. Вы — последний выживший самурай, которому предстоит восстать из пепла и отомстить захватчикам.

Grand Theft Auto V (GTA V) - 626,67 грн (-67%)

Легендарное продолжение популярной серии Grand Theft Auto. Местом действия стал город Лос-Сантос, который полюбился еще в Grand Theft Auto: San Andreas.

GTA V по скидке в PS Store. Фото: скриншот

Впервые игра поведает историю сразу трех персонажей: Майкла, Тревора и Франклина, между которыми вы сможете переключаться в любое время.

Hogwarts Legacy: Digital Deluxe Edition - 574,75 грн (-75%)

Первый AAA-блокбастер во вселенной "Гарри Поттера" — Hogwarts Legacy — это песочница в большом открытом мире, экшен от третьего лица с элементами RPG.

Hogwarts Legacy по скидке в PS Store. Фото: скриншот

События разворачиваются в XIX веке, в школе волшебства Хогвартс. Главного героя оформляют сразу на пятый курс, потому что он владеет ключом к древней тайне, которая грозит разорвать волшебный мир на части. По мере прохождения игрок исследует открытый мир, прокачивает своего героя, изучает заклинания и варит зелья. Есть выбор одного из четырех факультетов, полеты на метле, различные магические секреты и тому подобное.

STAR WARS Jedi: Survivor DELUXE - 1199,60 грн (-60%)

Игроки снова берут на себя роль Кела Кестиса, молодого джедая, пытающегося выжить в темные времена после Приказа 66.

Star Wars Jedi: Survivor по скидке в PS Store. Фото: скриншот

События игры разворачиваются через несколько лет после первой части — Star Wars Jedi: Fallen Order. Кэл сталкивается с новыми угрозами, сражаясь с империей и древними врагами, изучая новые навыки Силы и совершенствуя свои боевые умения с помощью светового меча. Игра предлагает богатый мир для исследования, с уникальными планетами, загадками и интересными персонажами.

The Last of Us Part 1 - 1149,50 грн (-50%)

The Last of Us — увлекательный приключенческий экшен с видом от третьего лица и элементами стелса в постапокалиптическом сеттинге.

The Last of Us по скидке в PS Store. Фото: скриншот

Игра рассказывает о выживании людей в мире, опустошенном эпидемией. Немногочисленные жители разрушенной цивилизации убивают друг друга ради еды и оружия.

The Witcher 3: Wild Hunt — 189,80 грн (-80%)

The Witcher 3: Wild Hunt — заключительная часть трилогии приключений Геральта из Ривии.

The Witcher 3 по скидке в PS Store. Фото: скриншот

События третьей части начинаются через короткий промежуток времени после финала второй. Нильфгаард успешно завоевал Темерию и планирует подмять под себя остальные северные земли. Тем временем знаменитый ведьмак Геральт и его мудрый наставник Весемир нападают на след пропавшей волшебницы Йеннифер, давней возлюбленной Белого Волка. Вас ждет насыщенный приключениями игровой мир, блестящий сюжет, великолепная боевая система, потрясающая графика, нелинейность, несколько финалов и уютная атмосфера славянского средневековья.

