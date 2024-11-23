Як відеоігри впливають на життя — розкрито неочікувані факти

Чоловік грає у відеоігри. Фото: Unsplash

Тепер батьки можуть не забороняти своїм дітям виділяти певний час на відеоігри. Нове дослідження, яке проводилося протягом 20 років, показало, що захоплення ними позитивно впливає на кар'єру.

Про це йдеться на сайті NYP.

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Як проводилося дослідження

"Онлайн-ігри часто користуються поганою репутацією, але наше дослідження розкриває іншу історію. Ми виявили, що ігри дійсно можуть допомогти людям розвинути цінні робочі навички", — сказала дослідниця Х’юстонського університету Меліка Шірмохаммаді.

Згідно з дослідженням, відеоігри можуть надати людям навички, які можна використовувати на роботі. Серед них:

розв'язання проблем;

командна робота;

лідерство;

впевненість у собі.

За розумної міри, ігри можуть стати способом розвиватися як особисто, так і професійно.

Дослідження проводилося протягом 20 років, відстежуючи звички 23 працевлаштованих геймерів, які віддані своїм ігровим консолям. Метою було з'ясувати, чи є риси, які гравці використовують у віртуальному світі, які випадково переносяться у роботу.

Геймери сказали, що вони підходили до своєї роботи аналогічно до того, як вони вирішували б завдання у своїх улюблених іграх. Досягнення у відеоіграх допомогли їм розвинути впевненість у собі, а ще й усвідомити свої навички в оточенні колег.

Деякі з них навчилися використовувати свої лідерські навички, як-от один IT-фахівець у дослідженні.

"Я маю справу з багатьма новими людьми на роботі. Оскільки я начебто докладаю зусиль у грі, щоб виконувати всі настанови, я випередив у деяких у поясненні, як робити певні речі новим співробітниками", — сказав досліджуваний.

Як саме ігри розвивають необхідні навички та сприяють побудові кар'єри

Більшість відеоігор вимагають стратегічного мислення, швидкого прийняття рішень та роботи в команді. Ці навички напряму можна переносити у робоче середовище.

Вплив стратегічних та кооперативних ігор

Наприклад, кооперативні ігри, які проходять удвох та більше людей, сприяють покращенню комунікації та лідерських здібностей, що особливо корисно для керівних посад.

Своєю чергою, стратегічні ігри розвивають аналітичне мислення та здатність до багатозадачності, плануючи свій кожен наступний крок наперед. World of Warcraft є найкращим прикладом подібних ігор, оскільки там взаємодія відбувається одночасно з сотнями людей.

Взаємодія між гравцями на івенті у відеогрі World of Warcraft. Фото: скриншот/YouTube

Перспективи кіберспорту

Одним з напрямків є кіберспорт. Якщо ж не переносити навички, здобуті у відеоіграх, у свою роботу, то можна побудувати кар'єру прямо у віртуальному світі. Яскравим прикладом успішної команди є українська Na'Vi. Ба більше, розвиток кіберспорту створює нові робочі місця, а призові на турнірах спонукають все більше гравців долучитися до цієї сфери.

Українська команда Na'Vi перемогла на турнірі The International 2011, забравши призові 1 млн доларів. Фото: navi.gg

Гейміфікація в навчанні та роботі

Особливо корисно та ефективно використовувати відеоігри у корпоративному середовищі. Наприклад, тренінги у форматі ігор допомагають співробітниками швидше опанувати нові навички.

У Польщі взагалі гру This War of Mine інтегрували в навчальні програми. Так студенти можуть розвивати емпатію та соціальні навички. Її сюжет розгортається під час війни й користувач має грати за цивільних людей, які намагаються вижити в обложеному місті.

Набуття креативності та творчих здібностей

Одним з популярних жанрів ігор є пісочниця. В них на гравця діють мінімальні обмеження, і він має можливість створювати, змінювати та знищувати своє оточення.

Найкращим та найпопулярнішим прикладом з цього жанру є Minecraft. В ній є "режим виживання", який схожий на реальне життя, де потрібно стежити за своїм здоров'ям, накопичувати необхідні ресурси, долати труднощі. Все це стимулює розвиток критичного мислення, а також вміння приймати швидкі та ефективні рішення.

"Творчий режим" дозволяє втілити все, що спаде на думку гравцеві. Це можуть бути великі замки, відтворені реальні міста у справжньому масштабі або навіть функціональний комп'ютер.

Нагадаємо, захід Xbox Game Camp для розробників, спрямований на навчання та розвиток, буде проведений в Україні у грудні. Організатором стане корпорація Microsoft.

Також ми писали, що ембарго на рецензії S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl знято, і оглядачі мають що сказати про офіційний вихід гри. Зараз тайтл отримав 74 бали від критиків на Metacritic.