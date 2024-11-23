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Не знали в детстве — как видеоигры влияют на жизнь

23 ноября 2024 14:14
Владимир Мололкин - редактор
Как видеоигры влияют на жизнь — раскрыты неожиданные факты
Мужчина играет в видеоигры. Фото: Unsplash
Владимир Мололкин - редактор

Теперь родители могут не запрещать своим детям выделять определенное время на видеоигры. Новое исследование, проводившееся в течение 20 лет, показало, что увлечение ими положительно влияет на карьеру.

Об этом говорится на сайте NYP.

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Как проводилось исследование

"Онлайн игры часто пользуются плохой репутацией, но наше исследование раскрывает другую историю. Мы обнаружили, что игры действительно могут помочь людям развить ценные рабочие навыки", — сказала исследовательница Хьюстонского университета Мелика Ширмохаммади.

Согласно исследованию видеоигры могут предоставить людям навыки, которые можно использовать на работе. Среди них:

  • решение проблем;
  • командная работа;
  • лидерство;
  • уверенность в себе.

В разумной степени, игры могут стать способом развиваться как лично, так и профессионально.

Исследование проводилось в течение 20 лет, отслеживая привычки 23 трудоустроенных геймеров, отданных своим игровым консолям. Целью было выяснить, есть ли черты, которые игроки используют в виртуальном мире, случайно переносимые в работу.

Геймеры сказали, что они подходили к своей работе аналогично тому, как они решали задачу в своих любимых играх. Достижения в видеоиграх помогли им развить уверенность в себе, а также осознать свои навыки в окружении коллег.

Некоторые из них научились использовать свои лидерские навыки, например один IT-специалист в исследовании.

"Я имею дело со многими новыми людьми на работе. Поскольку я вроде бы прилагаю усилия в игре, чтобы выполнять все наставления, я опередил у некоторых в объяснении, как делать определенные вещи новым сотрудникам", — сказал исследуемый.

Как именно игры развивают необходимые навыки и способствуют построению карьеры

Большинство видеоигр требует стратегического мышления, быстрого принятия решений и работы в команде. Эти навыки напрямую можно переносить в рабочую среду.

Влияние стратегических и кооперативных игр

К примеру, кооперативные игры, которые проходятся вдвоем и более людей, способствуют улучшению коммуникации и лидерских способностей, что особенно полезно для руководящих должностей.

В свою очередь, стратегические игры развивают аналитическое мышление и способность к многозадачности, планируя свой каждый следующий шаг вперед. World of Warcraft является лучшим примером подобных игр, поскольку там взаимодействие происходит одновременно с сотнями людей.

Компьютерная игра World of Warcraft
Взаимодействие между игроками на ивенте в видеоигре World of Warcraft. Фото: скриншот/YouTube

Перспективы киберспорта

Одним из направлений есть киберспорт. Если не переносить навыки, полученные в видеоиграх, в свою работу, можно построить карьеру прямо в виртуальном мире. Ярким примером успешной команды является украинская Na'Vi. Более того, развитие киберспорта создает новые рабочие места, а призовые на турнирах побуждают все больше игроков присоединиться к этой сфере.

Победа Na'Vi на турнире The International 2011
Украинская команда Na'Vi победила на турнире The International 2011, забрав призовые 1 млн долларов. Фото: navi.gg

Геймификация в обучении и работе

Особенно полезно и эффективно использовать видеоигры в корпоративной среде. Например, тренинги в формате игр помогают сотрудникам быстрее овладеть новыми навыками.

В Польше вообще игру This War of Mine интегрировали в обучающие программы. Так студенты могут развивать эмпатию и социальные навыки. Ее сюжет разворачивается во время войны и пользователь должен играть за гражданских людей, пытающихся выжить в осажденном городе.

Приобретение креативности и творческих способностей

Одним из популярных жанров игр является песочница. В них на игрока действуют минимальные ограничения, и у него есть возможность создавать, изменять и уничтожать свое окружение.

Лучшим и популярным примером из этого жанра является Minecraft. В ней есть "режим выживания", похожий на реальную жизнь, где нужно следить за своим здоровьем, накапливать необходимые ресурсы, преодолевать трудности. Всё это стимулирует развитие критического мышления, а также умение принимать быстрые и эффективные решения.

"Творческий режим" позволяет воплотить все, что придет в голову игроку. Это могут быть большие замки, воссозданные реальные города в подлинном масштабе или даже функциональный компьютер.

Напомним, мероприятие Xbox Game Camp для разработчиков, направленное на обучение и развитие, будет проведено в Украине в декабре. Организатором станет корпорация Microsoft.

Также мы писали, что эмбарго на рецензии S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl снято, и обозревателям есть что сказать об официальном выходе игры. Сейчас тайтл получил 74 балла от критиков на Metacritic.

работа компьютерные игры профессии исследование видеоигры карьера

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