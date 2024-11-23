Как видеоигры влияют на жизнь — раскрыты неожиданные факты

Не знали в детстве — как видеоигры влияют на жизнь
Теперь родители могут не запрещать своим детям выделять определенное время на видеоигры. Новое исследование, проводившееся в течение 20 лет, показало, что увлечение ими положительно влияет на карьеру.
Об этом говорится на сайте NYP.
Как проводилось исследование
"Онлайн игры часто пользуются плохой репутацией, но наше исследование раскрывает другую историю. Мы обнаружили, что игры действительно могут помочь людям развить ценные рабочие навыки", — сказала исследовательница Хьюстонского университета Мелика Ширмохаммади.
Согласно исследованию видеоигры могут предоставить людям навыки, которые можно использовать на работе. Среди них:
- решение проблем;
- командная работа;
- лидерство;
- уверенность в себе.
В разумной степени, игры могут стать способом развиваться как лично, так и профессионально.
Исследование проводилось в течение 20 лет, отслеживая привычки 23 трудоустроенных геймеров, отданных своим игровым консолям. Целью было выяснить, есть ли черты, которые игроки используют в виртуальном мире, случайно переносимые в работу.
Геймеры сказали, что они подходили к своей работе аналогично тому, как они решали задачу в своих любимых играх. Достижения в видеоиграх помогли им развить уверенность в себе, а также осознать свои навыки в окружении коллег.
Некоторые из них научились использовать свои лидерские навыки, например один IT-специалист в исследовании.
"Я имею дело со многими новыми людьми на работе. Поскольку я вроде бы прилагаю усилия в игре, чтобы выполнять все наставления, я опередил у некоторых в объяснении, как делать определенные вещи новым сотрудникам", — сказал исследуемый.
Как именно игры развивают необходимые навыки и способствуют построению карьеры
Большинство видеоигр требует стратегического мышления, быстрого принятия решений и работы в команде. Эти навыки напрямую можно переносить в рабочую среду.
Влияние стратегических и кооперативных игр
К примеру, кооперативные игры, которые проходятся вдвоем и более людей, способствуют улучшению коммуникации и лидерских способностей, что особенно полезно для руководящих должностей.
В свою очередь, стратегические игры развивают аналитическое мышление и способность к многозадачности, планируя свой каждый следующий шаг вперед. World of Warcraft является лучшим примером подобных игр, поскольку там взаимодействие происходит одновременно с сотнями людей.
Перспективы киберспорта
Одним из направлений есть киберспорт. Если не переносить навыки, полученные в видеоиграх, в свою работу, можно построить карьеру прямо в виртуальном мире. Ярким примером успешной команды является украинская Na'Vi. Более того, развитие киберспорта создает новые рабочие места, а призовые на турнирах побуждают все больше игроков присоединиться к этой сфере.
Геймификация в обучении и работе
Особенно полезно и эффективно использовать видеоигры в корпоративной среде. Например, тренинги в формате игр помогают сотрудникам быстрее овладеть новыми навыками.
В Польше вообще игру This War of Mine интегрировали в обучающие программы. Так студенты могут развивать эмпатию и социальные навыки. Ее сюжет разворачивается во время войны и пользователь должен играть за гражданских людей, пытающихся выжить в осажденном городе.
Приобретение креативности и творческих способностей
Одним из популярных жанров игр является песочница. В них на игрока действуют минимальные ограничения, и у него есть возможность создавать, изменять и уничтожать свое окружение.
Лучшим и популярным примером из этого жанра является Minecraft. В ней есть "режим выживания", похожий на реальную жизнь, где нужно следить за своим здоровьем, накапливать необходимые ресурсы, преодолевать трудности. Всё это стимулирует развитие критического мышления, а также умение принимать быстрые и эффективные решения.
"Творческий режим" позволяет воплотить все, что придет в голову игроку. Это могут быть большие замки, воссозданные реальные города в подлинном масштабе или даже функциональный компьютер.
Напомним, мероприятие Xbox Game Camp для разработчиков, направленное на обучение и развитие, будет проведено в Украине в декабре. Организатором станет корпорация Microsoft.
Также мы писали, что эмбарго на рецензии S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl снято, и обозревателям есть что сказать об официальном выходе игры. Сейчас тайтл получил 74 балла от критиков на Metacritic.
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