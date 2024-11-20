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З'явилися перші оцінки критиків на S.T.A.L.K.E.R. 2 — що кажуть

20 листопада 2024 17:34
Володимир Мололкін - редактор
Реліз S.T.A.L.K.E.R. 2 — з'явилися перші оцінки від журналістів та критиків
Зображення з комп'ютерної гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Фото: GSC Game World
Володимир Мололкін - редактор

Ембарго на рецензії на S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl знято і журналісти мають що сказати про реліз гри. Зараз критики оцінюють тайтл у 74 бали на Metacritic.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які оцінки виставили грі інші видання.

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Критики відзначають, що гра пропонує хардкорний та імерсивний ігровий ряд, що віддає вірністю до минулих частин серії. Однак, вони відмічають, що окрім чудової атмосфери, гра отримала не чудові проблеми.

Технічна частина гри страждає через постійні баги, підвисання та проблеми з деякими квестами. Також відзначається слабкий рівень ШІ.

Видання VGC поставило грі 2 бали з 5 можливих — зараз це найнижча оцінка.

"S.T.A.L.K.E.R. 2 може стати чудовою грою за кілька років, але під час запуску вона демонструє технічний хаос, який не використовує найкращі ідеї. Хоча приваблива атмосфера та переконливі побічні історії складають значну частину складної роботи, на момент запуску він не рекомендує починати цю пригоду", — йдеться у рецензії Джордана Мідлера, журналіста VGC.

Видання Games Radar дали назву своїй рецензії "Найкраща, але найбільш ламана гра, в яку я грав за весь рік", виставивши оцінку 3 бали з 5.

"Для шанувальників хардкорних шутерів або караючих ігор про постапокаліпсис "Stalker 2: Heart of Chornobyl" справді незрівнянна. На жаль, через низку помилок це найкраща гра, у яку вам зараз не варто грати. Дайте трохи часу, і це буде один із найкращих досвідів виживання, у який ви коли-небудь грали, але до того часу лише найбільші шанувальники серії повинні зробити цей крок", — пише у рецензії журналіст Games Radar Ендрю Браун

Видання Hardcore Gamer поставило максимальну оцінку новій грі — 5 з 5. Критик залишився в захваті від складності проєкту. Відзначається, що є дивом, що GSC Game World розробила та випустила S.T.A.L.K.E.R. 2 в умовах війни та пандемії.

"Сталкер 2" — не що інше, як диво. Розроблений українською студією GSC Game World протягом семи років серед пандемії та війни — серед багатьох інших викликів — Stalker 2 — це праця любові та найкращий тип продовження, на яке можна сподіватися. Хоча багато давніх франшиз відійшли від свого коріння в (часто помилковій) спробі зацікавити якомога більше гравців, Stalker 2 добре знає свою основну аудиторію та пропонує саме той тип гри, на який ми сподівалися", — йдеться у кінцевому коментарі до рецензії Джейсона Мота.

Реліз гри в Україні для всіх гравців відбудеться 20 листопада 2024 року о 18:00 на ПК та Xbox Series.

Нагадаємо, в Україні відбудеться захід Xbox Game Camp для розробників, який буде орієнтований на розвиток та навчання. Корпорація Microsoft виступить організатором.

Також ми писали, що показали геймплей постапокалiптичного шутера із рольовими елементами, що поєднує в собі вільне дослідження величезної реалістичної зони відчуження Чорнобиля. Студія The Farm 51 представила новий екшен Chernobylite 2: Exclusion Zone, продовження першої гри Chernobylite, яка вийшла у 2021 році.

журналісти рейтинг комп'ютерні ігри відеоігри Чорнобиль

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