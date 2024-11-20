Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 — появились первые оценки от журналистов и критиков

Изображение из компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Фото: GSC Game World

Эмбарго на рецензии на S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl снят и журналистам есть что сказать о релизе игры. Сейчас критики оценивают тайтл в 74 балла на Metacritic.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие оценки выставили игре другие издания.

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Критики отмечают, что игра предлагает хардкорный и иммерсивный игровой ряд, отдающий верностью прошлым частям серии. Однако они сообщают, что кроме выдающейся атмосферы, игра получила такие же проблемы.

Техническая часть игры страдает из-за постоянных багов, подвисаний и проблем с некоторыми квестами. Также отмечается слабый уровень ИИ.

Издание VGC поставило игре 2 балла из 5 возможных — сейчас это самая низкая оценка.

"STALKER 2 может стать замечательной игрой через несколько лет, но во время запуска она демонстрирует технический хаос, не использующий лучшие идеи. Хотя привлекательная атмосфера и убедительные побочные истории составляют значительную часть сложной работы, на момент запуска он не рекомендует начинать это приключение", — говорится в рецензии Джордана Мидлера, журналиста VGC.

Издание Games Radar дали название своей рецензии "Лучшая, но самая ломаная игра, в которую я играл за весь год", выставив оценку 3 балла из 5.

"Для поклонников хардкорных шутеров или карающих игр о постапокалипсисе "Stalker 2: Heart of Chornobyl" действительно несравнима. К сожалению, из-за ряда ошибок это лучшая игра, в которую вам сейчас не стоит играть. Дайте немного времени, и это будет один из лучших опытов выживание, в которое вы когда-либо играли, но к тому времени только самые большие поклонники серии должны сделать этот шаг", — пишет в рецензии журналист Games Radar Эндрю Браун

Издание Hardcore Gamer поставило максимальную оценку новой игре — 5 из 5. Критик остался в восторге от сложности проекта. Отмечается, что чудо, что GSC Game World разработала и выпустила STALKER 2 в условиях войны и пандемии.

"Сталкер 2" — не что иное, как чудо. Разработанный украинской студией GSC Game World в течение семи лет среди пандемии и войны — среди многих других вызовов — Stalker 2 — это труд любви и лучший тип продолжения, на которое можно надеяться. Хотя многие давние франшизы ушли от своих корней в (часто ошибочной) попытке заинтересовать как можно больше игроков, Stalker 2 хорошо знает свою основную аудиторию и предлагает именно тот тип игры, на который мы надеялись", — говорится в конечном комментарии к рецензии Джейсона Мота.

Релиз игры в Украине для всех игроков состоится 20 ноября 2024 года в 18:00 на ПК и Xbox Series.

Напомним, в Украине состоится мероприятие Xbox Game Camp для разработчиков, которое будет ориентировано на развитие и обучение. Корпорация Microsoft выступит организатором.

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