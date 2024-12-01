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ШІ створив звуки, яких раніше ніхто не чув

1 грудня 2024 23:11
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Штучний інтелект створив нові звуки
Жінка тримає ноутбук в руках. Ілюстративне фото: Freepick
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Компанія Nvidia представила штучний інтелект Fugatto, здатний генерувати унікальні звуки, які раніше не існували. Модель дозволяє створювати аудіо за текстовими описами, редагувати музику та навіть трансформувати звуки.

Про це повідомляє The Independent.

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Компанія Nvidia розробила штучний інтелект під назвою Fugatto, який здатен генерувати звуки, що раніше не існували. Модель позиціюють як "швейцарський армійський ніж для звуку", здатний редагувати або створювати аудіо за допомогою текстових запитів.

Fugatto може виконувати завдання на кшталт видалення інструментів із пісень, зміни акценту чи навіть створення звуків, які користувач описує текстом.

"Fugatto може видавати гавкіт труби або нявкання саксофона. Все, що користувач може описати, модель може створити", — зазначив Річард Керріс із Nvidia.

Наприклад, модель створила аудіо на запит "глибокі, гуркітливі басові імпульси в парі з переривчастим, високочастотним цифровим щебетанням, як звук масивної розумної машини, що прокидається". У ще одному експерименті Fugatto перетворив звук поїзда на музику струнного оркестру.

Розробка штучного інтелекту тривала понад рік. Для того, аби навчити модель Fugatto, розробники прослухали мільйони аудіо.

"Ця штука дика. Звук — це моє натхнення. Це те, що спонукає мене створювати музику. Ідея про те, що я можу створювати абсолютно нові звуки на льоту в студії — неймовірна", — заявив продюсер, який бере участь у програмі Nvidia Inception Ідо Змішлані.

Попри унікальні можливості, модель викликає побоювання щодо потенційного впливу на роботу музикантів та інших творців. Однак розробники впевнені, що Fugatto має революціонізувати музичну індустрію, створюючи нові звуки.

Нагадаємо, штучний інтелект Midjourney показав, як виглядали б сучасні відеоігри, якби вони вийшли у 1990-х роках. Нейромережа створила зображення в 16-бітній стилістиці.

Раніше ми писали про те, що ШІ створив фото та показав, як бачить майбутнє тимчасово окупованого Маріуполя після війни. Нейромережа намалювала сучасний образ міста, яке поєднує технології з пам'яттю про минуле. 

музика штучний інтелект технології нейромережа звуки

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