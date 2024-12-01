Искусственный интеллект создал новые звуки

Женщина держит ноутбук в руках. Иллюстративное фото: Freepick

Компания Nvidia представила искусственный интеллект Fugatto, способный генерировать уникальные звуки, которые ранее не существовали. Модель позволяет создавать аудио по текстовым описаниям, редактировать музыку и даже трансформировать звуки.

Об этом сообщает The Independent.

Читайте также:

ИИ, создающий новые звуки

Компания Nvidia разработала искусственный интеллект под названием Fugatto, который способен генерировать ранее не существовавшие звуки. Модель позиционируют как "швейцарский армейский нож для звука", способный редактировать или создавать аудио с помощью текстовых запросов.

Fugatto может выполнять задачи вроде удаления инструментов из песен, изменения акцента или даже создания звуков, которые пользователь описывает текстом.

"Fugatto может издавать лай трубы или мяуканье саксофона. Все, что пользователь может описать, модель может создать", — отметил Ричард Кэррис из Nvidia.

Например, модель создала аудио по запросу "глубокие, грохочущие басовые импульсы в паре с прерывистым, высокочастотным цифровым щебетанием, как звук массивной просыпающейся умной машины". В еще одном эксперименте Fugatto превратил звук поезда в музыку струнного оркестра.

Разработка искусственного интеллекта длилась более года. Для того, чтобы обучить модель Fugatto, разработчики прослушали миллионы аудио.

"Эта штука дикая. Звук — это мое вдохновение. Это то, что побуждает меня создавать музыку. Идея о том, что я могу создавать совершенно новые звуки на лету в студии — невероятна", — заявил продюсер, участвующий в программе Nvidia Inception Идо Змишлани.

Несмотря на уникальные возможности, модель вызывает опасения относительно потенциального влияния на работу музыкантов и других создателей. Однако разработчики уверены, что Fugatto должен революционизировать музыкальную индустрию, создавая новые звуки.

Напомним, искусственный интеллект Midjourney показал, как бы выглядели современные видеоигры, если бы они вышли в 1990-х годах. Нейросеть создала изображение в 16-битной стилистике.

Ранее мы писали, что ИИ создал фото и показал, как видит будущее временно оккупированного Мариуполя после войны. Нейросеть нарисовала современный образ города, сочетающего технологии с памятью о прошлом.