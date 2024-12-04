Глава PlayStation рассказал о влиянии ИИ на индустрию — заменит ли он разработчиков игр

Главный исполнительный директор Sony Interactive Entertainment Гермен Хюлст. Фото: скриншот/YouTube

Руководитель Sony PlayStation считает, что искусственный интеллект может повлечь за собой революцию в играх, но также он утверждает, что никогда не сможет заменить людей при разработке игр. Сейчас разработчики ощущают спад спроса после пандемии, а некоторые также озабочены влиянием ИИ на рабочие места.

О том, сможет ли искусственный интеллект заменить разработчиков видеоигр, рассказал главный исполнительный директор Sony Interactive Entertainment Гермен Хюлст в интервью BBC.

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По его словам, развитие технологии позволит автоматизировать многие традиционные процессы в разработке видеоигр, но возникает обеспокоенность тем, что ИИ начнут использовать для воссоздания творческого процесса. В США актеры, занимающиеся озвучкой, уже озабочены тем, что алгоритмы смогут заменить их на работе.

Хюлст признает, что ИИ меняет игры, но за разработчиками-людьми всегда будет будущее.

"Я подозреваю, что в играх будет двойной спрос: один на инновационный опыт, управляемый искусственным интеллектом, и другой на ручной, продуманный контент", — сказал он BBC.

По его словам, они в PlayStation пытаются найти баланс между использованием возможностей ИИ и сохранением человеческого творчества.

Напомним, в честь 30-летнего юбилея PlayStation началась распродажа в PS Store. Многие популярные игры значительно подешевели, а более тысячи игр доступны по привлекательным ценам.

Также мы писали, что с помощью искусственного интеллекта было продемонстрировано, как выглядели бы современные видеоигры, если бы они вышли в 1990-х годах. Изображение было создано нейросетью в 16-битной стилистике.