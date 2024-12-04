В ChatGPT може з'явитися реклама — коли OpenAI інтегрує новий метод монетизації

Логотип OpenAI на екрані смартфона. Фото: Unsplash

OpenAI значно зросла в галузі штучного інтелекту і продовжує розвивати технологію, постійно впроваджуючи інновації та збільшуючи кількість категорій, в яких вона може зарекомендувати себе. Схоже, що компанія продовжує розглядати нові можливості, зокрема, розглядається ідея включення реклами в ChatGPT.

Про це пише wccftech.

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В ChatGPT від OpenAI може з'явитися реклама

OpenAI активно працює над структурними змінами, переходячи до компанії, орієнтованої на отримання прибутку, і багато хто намагається зупинити ці зміни. Схоже, що компанія не боїться випробовувати різні стратегії, які можуть вивести її на нові висоти.

Фінансовий директор компанії Сара Фріар повідомила, що плани включення реклами в ChatGPT розглядаються, хоча було підкреслено, що багато уваги буде приділено розміщенню реклами й тому, який вигляд вона матиме. За цим виникнула ще одна заява, в якій Фріар повідомила, що наразі немає активних планів щодо реалізації цієї ідеї.

Це стало обговорюватися після того, як Шивакумар Венкатараман, колишній керівник Google, приєднався до OpenAI. Він відомий своїм великим досвідом в рекламній сфері. Можливо, ця концепція з'явилася завдяки його пропозиціям або може бути кроком до монетизації технологій штучного інтелекту.

OpenAI в основному покладається на модель, що базується на підписці, щоб допомогти фінансувати свої ініціативи в галузі ШІ, а також на корпоративні партнерства. Однак вартість розробки цих моделей, що зростає, ускладнює їхню підтримку протягом невизначеного часу. Хоча компанія отримала фінансування від великих інвесторів, включаючи Microsoft, для диверсифікованого потоку доходів, для неї має сенс вивчати інші варіанти, щоб забезпечити себе фінансово.

Якщо враховувати фінансові реалії, компанії, які розглядають модель монетизації реклами як життєздатний варіант для виживання, не є чимось нечуваним. Однак Сем Альтман висловив свій скептицизм щодо цього і навіть поділився своїм занепокоєнням у Гарвардській школі бізнесу. Він висловив свою думку, що контент, створений штучним інтелектом, і реклама не поєднуються і викликають серйозні занепокоєння. Альтман вважає, що цей крок має бути крайнім заходом, враховуючи, як він може підірвати довіру користувачів.

OpenAI залишається перед дилемою — піддатися фінансовому тиску або примиритися зі своїми етичними устремліннями.

Нагадаємо, адвокати Ілона Маска подали заяву про заборону OpenAI та Microsoft у суді. Вони звинувачують компанії в порушенні конкуренції та намагаються зупинити розвиток OpenAI як комерційної компанії.

Також ми писали, що кожен, хто хоче, може зіграти в гру, схожу на Minecraft, у якій кожен аспект повністю створений штучним інтелектом. Коли ви наближаєтеся або відвертаєте камеру, віддалені пейзажі змінюють форми та розміри, що робить гру трохи нереалістичною.