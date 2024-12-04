В ChatGPT может появиться реклама — когда OpenAI интегрирует новый метод монетизации

Логотип OpenAI на экране смартфона. Фото: Unsplash

OpenAI значительно вырос в области искусственного интеллекта и продолжает развивать технологию, постоянно внедряя инновации и увеличивая количество категорий, в которых она может себя зарекомендовать. Похоже, компания продолжает рассматривать новые возможности, в частности, рассматривается идея включения рекламы в ChatGPT.

Об этом пишет wccftech.

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OpenAI активно работает над структурными изменениями, переходя к компании, ориентированной на получение прибыли, и многие пытаются остановить эти изменения. Похоже, что компания не боится испытывать разные стратегии, которые могут вывести ее на новые высоты.

Финансовый директор компании Сара Фриар сообщила, что планы включения рекламы в ChatGPT рассматриваются, хотя было подчеркнуто, что много внимания будет уделено размещению рекламы и тому, как она будет выглядеть. За этим возникло еще одно заявление, в котором Фриар сообщила, что нет активных планов по реализации этой идеи.

Это стало обсуждаться после того, как Шивакумар Венкатараман, бывший руководитель Google, присоединился к OpenAI. Он известен своим большим опытом в рекламной сфере. Возможно, эта концепция появилась благодаря его предложениям или может стать шагом в монетизации технологий искусственного интеллекта.

OpenAI в основном полагается на модель, основанную на подписке, чтобы помочь финансировать свои инициативы в области ИИ, а также на корпоративные партнерства. Однако растущая стоимость разработки этих моделей усложняет их поддержку в течение неопределенного времени. Хотя компания получила финансирование от крупных инвесторов, включая Microsoft, для диверсифицированного потока доходов, имеет смысл изучать другие варианты, чтобы обеспечить себя финансово.

Если учитывать финансовые реалии, компании, рассматривающие модель монетизации рекламы как жизнеспособный вариант для выживания, не являются чем-то неслыханным. Однако Сэм Альтман выразил свой скептицизм по этому поводу и даже поделился своей обеспокоенностью в Гарвардской школе бизнеса. Он выразил свое мнение, что контент, созданный искусственным интеллектом, и реклама не совмещаются и вызывают серьезные беспокойства. Альтман считает, что этот шаг должен быть крайней мерой, учитывая, как он может подорвать доверие пользователей.

OpenAI остается перед дилеммой — поддаться финансовому давлению или примириться со своими нравственными устремлениями.

Напомним, адвокаты Илона Маска подали заявление о запрете OpenAI и Microsoft в суде. Они обвиняют компании в нарушении конкуренции и пытаются остановить развитие OpenAI как коммерческой компании.

Также мы писали, что каждый желающий может сыграть в игру, похожую на Minecraft, в которой каждый аспект полностью создан искусственным интеллектом. Когда вы приближаетесь или отворачиваете камеру, удаленные пейзажи изменяют формы и размеры, что делает игру немного сюрреалистичной.