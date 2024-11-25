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Податок на ChatGPT — що зміниться для українців з 2025 року

25 листопада 2024 15:34
Володимир Мололкін - редактор
Податок на OpenAI в Україні — що зміниться з 1 січня 2025 року
Сайт OpenAI. Фото: Unsplash
Володимир Мололкін - редактор

Компанія OpenAI, яка є творцем ChatGPT, почала розсилати сповіщення власникам платних акаунтів в Україні. В них йдеться про те, що з 1 січня 2025 року запроваджується сплата податків на додану вартість.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

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У повідомленні користувачам рекомендується оновити обліковий запис OpenAI, включивши дійсний ідентифікаційний номер платника ПДВ. Якщо це не зробити, компанія буде вимушена нарахувати та стягнути податок на додану вартість у розмірі 20% з рахунку-фактури власника акаунту відповідно до податкового законодавства України.

Украинцы начнут платить налог на OpenAI с 1 января
Українці почнуть платити податок на OpenAI з 1 січня. Фото: Ярослав Железняк/Telegram

Нагадаємо, що ChatGPT Team зараз коштує 30 доларів на місяць, тоді як ChatGPT Plus коштує 20 доларів на місяць.

Платні користувачі отримують доступ до нових моделей GPT, швидший час відгуку та стабільність під час пікових навантажень. Групова передплата також надає інструменти для адміністрування команди та спеціальний робочий простір.

Закон №1525-IX часто згадується в контексті питання про "податки на Google", яке передбачає сплату 20% ПДВ іноземними інтернет-компаніями. Подібні надходження до бюджету України склали близько 8,4 млрд грн лише за перші 9 місяців 2024 року.

Нагадаємо, штучний інтелект вперше створив гру. Грати трохи сюрреалістично, оскільки віддалені пейзажі перетворюються на інші форми та розміри, коли ви наближаєтеся або відвертаєте камеру.

Також ми писали, що розробники OpenAI представили o1 — найновішу колекцію моделей штучного інтелекту. Вона може "мислити", як людина, ретельно обмірковуючи завдання перед тим, як дати відповідь.

податки штучний інтелект ChatGPT OpenAI ПДВ

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