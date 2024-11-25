Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Налог на ChatGPT — что изменится для украинцев с 2025 года arrow

Налог на ChatGPT — что изменится для украинцев с 2025 года

25 ноября 2024 15:34
Владимир Мололкин - редактор
Налог на OpenAI в Украине — что изменится с 1 января 2025 года
Сайт OpenAI. Фото: Unsplash
Владимир Мололкин - редактор

Компания OpenAI, которая является создателем ChatGPT, начала рассылать уведомления владельцам платных аккаунтов в Украине. В них говорится, что с 1 января 2025 года вводится плата налогов на добавленную стоимость.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

Читайте также:

Платные пользователи OpenAI с Украины начнут платить налоги с 1 января

В сообщении пользователям рекомендуется обновить аккаунт OpenAI, включив действительный идентификационный номер плательщика НДС. Если этого не сделать, компания будет вынуждена начислить и взыскать налог на добавленную стоимость в размере 20% со счета-фактуры владельца аккаунта в соответствии с налоговым законодательством Украины.

Украинцы начнут платить налог на OpenAI с 1 января
Украинцы станут платить налог на OpenAI с 1 января. Фото: Ярослав Железняк/Telegram

Напомним, что ChatGPT Team сейчас стоит 30 долларов в месяц, в то время как ChatGPT Plus стоит 20 долларов в месяц.

Платные пользователи получают доступ к новым моделям GPT, более быстрому отклику и стабильности во время пиковых нагрузок. Групповая подписка также предоставляет инструменты для администрирования команды и специальное рабочее пространство.

Закон №1525-IX часто упоминается в контексте вопроса о "налогах на Google", предусматривающем уплату 20% НДС иностранными интернет-компаниями. Подобные поступления в бюджет Украины составили около 8,4 млрд грн только за первые 9 месяцев 2024 года.

Напомним, искусственный интеллект впервые создал игру. Играть немного сюрреалистично, поскольку удаленные пейзажи превращаются в другие формы и размеры, когда вы приближаетесь или отворачиваете камеру.

Также мы писали, что разработчики OpenAI представили o1 — новейшую коллекцию моделей искусственного интеллекта. Она может "мыслить", как человек, тщательно обдумывая задачи перед тем, как дать ответ.

налоги искусственный интеллект ChatGPT OpenAI НДС

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

16:59 Во Львове идет аукцион на встречу с Садовым — куда пойдут деньги

16:55 Шольц снова стал кандидатом в канцлеры Германии

16:53 В Харькове судили организатора банды, которая "чистила" машины

16:48 Челлендж для сотрудников УЗ — без каких проблем не обходится зима

16:41 С фронта отзывают более 100 тысяч мин — Бутусов назвал причину

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

16:31 Угрожал оружием — на Одесчине задержали взяточников из ТЦК

16:28 В Беларусь залетело рекордное количество "шахедов" — мониторинг

16:24 Партнеры выделят Украине 1,8 млрд евро на беспилотники, — Умеров

16:22 На Киевщине ожидаются сильные морозы завтра, — синоптики

16:16 Атака на Одессу — пятеро в больнице, один человек в реанимации

16:59 Во Львове идет аукцион на встречу с Садовым — куда пойдут деньги

16:55 Шольц снова стал кандидатом в канцлеры Германии

16:53 В Харькове судили организатора банды, которая "чистила" машины

16:48 Челлендж для сотрудников УЗ — без каких проблем не обходится зима

16:41 С фронта отзывают более 100 тысяч мин — Бутусов назвал причину

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

16:31 Угрожал оружием — на Одесчине задержали взяточников из ТЦК

16:28 В Беларусь залетело рекордное количество "шахедов" — мониторинг

16:24 Партнеры выделят Украине 1,8 млрд евро на беспилотники, — Умеров

16:22 На Киевщине ожидаются сильные морозы завтра, — синоптики

16:16 Атака на Одессу — пятеро в больнице, один человек в реанимации

06:31 Экояйца — почему они столько стоят и чем лучше обычных

23 ноября 2024

06:20 Цена гектара земли в Украине — кто может купить и как это сделать

06:15 Чего ждать от председательства Польши в ЕС, — политолог

22 ноября 2024

22:37 Одесса под ударом и без света — планируют ли люди уезжать

06:33 Одесситы в украинских революциях — как творили новую историю

21 ноября 2024

06:40 Золото начало дешеветь — цены в ломбардах в ноябре

20 ноября 2024

06:40 Цены на латунь растут — стоимость 1 кг лома в ноябре

06:30 В Украине снова упали цены на сою — стоимость зерновых в ноябре

19 ноября 2024

23:01 1000 дней войны — сколько территории Украины оккупировала РФ

Новость с фото

22:27 1000 дней большой войны с РФ — цена для Украины и прогнозы

Text

15:51 Обстрел Харькова — Чубенко назвал количество поврежденных домов

Text

14:32 Констанкевич назвала количество военных пенсионеров в Украине

Text

14:17 Ткаченко объяснил, почему люди возвращаются на ВОТ

Text

13:29 Эксперт сказал, сколько будут продолжаться отключения света

Text

13:19 Бронирование от мобилизации — нардеп назвала основную проблему

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Text

13:02 Мирный план Трампа и заявление Сырского о войне — эфир День.LIVE

Text

08:00 Ситуация на границе с Польшей и Taurus для ВСУ — эфир Ранок.LIVE

24 ноября 2024
Text

14:26 Ющенко сказал, какой была бы Украина, если вступила в НАТО раньше

23 ноября 2024
Text

13:17 Ракеты РФ могут вызывать онкологические заболевания, — эксперт

22 ноября 2024
Text

21:10 Как три "Искандера" — Горбенко о российской ракете "Орешник"

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

21 ноября 2024

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

11 ноября 2024

20:00 Что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Змеи 2025

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету

22 ноября 2024

06:30 Эта информация под табу — что не имеют права спрашивать в ТЦК