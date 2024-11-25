Налог на OpenAI в Украине — что изменится с 1 января 2025 года

Сайт OpenAI. Фото: Unsplash

Компания OpenAI, которая является создателем ChatGPT, начала рассылать уведомления владельцам платных аккаунтов в Украине. В них говорится, что с 1 января 2025 года вводится плата налогов на добавленную стоимость.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

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В сообщении пользователям рекомендуется обновить аккаунт OpenAI, включив действительный идентификационный номер плательщика НДС. Если этого не сделать, компания будет вынуждена начислить и взыскать налог на добавленную стоимость в размере 20% со счета-фактуры владельца аккаунта в соответствии с налоговым законодательством Украины.

Украинцы станут платить налог на OpenAI с 1 января. Фото: Ярослав Железняк/Telegram

Напомним, что ChatGPT Team сейчас стоит 30 долларов в месяц, в то время как ChatGPT Plus стоит 20 долларов в месяц.

Платные пользователи получают доступ к новым моделям GPT, более быстрому отклику и стабильности во время пиковых нагрузок. Групповая подписка также предоставляет инструменты для администрирования команды и специальное рабочее пространство.

Закон №1525-IX часто упоминается в контексте вопроса о "налогах на Google", предусматривающем уплату 20% НДС иностранными интернет-компаниями. Подобные поступления в бюджет Украины составили около 8,4 млрд грн только за первые 9 месяцев 2024 года.

Напомним, искусственный интеллект впервые создал игру. Играть немного сюрреалистично, поскольку удаленные пейзажи превращаются в другие формы и размеры, когда вы приближаетесь или отворачиваете камеру.

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