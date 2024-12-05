OpenAI скоро запустить відеогенератор Sora — він дозволяє робити відео з тексту

Кадр з відео, створеного Sora. Фото: OpenAI

Ймовірно, найближчими днями OpenAI запустить свій відеогенератор Sora на базі штучного інтелекту. Він дозволяє користувачам створювати відео з текстових підказок, а результат вражає своїм реалізмом.

Про це пише TechRadar.

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Компанія оголосила "12 днів OpenAI" напередодні Різдва у твіті на X вчора, 4 грудня.

12 days.

12 livestreams.

A bunch of new things, big and small.



12 Days of OpenAI starts tomorrow. — OpenAI (@OpenAI) December 4, 2024

"12 днів. 12 прямих трансляцій. Купа нових речей, великих і малих. 12 Days of OpenAI починається завтра", — йдеться у повідомленні компанії.

Керівник Sora Білл Піблз відповів на твіт, в якому йшлося про "неймовірне повернення", словом "Правильно".

Стало відомо, що OpenAI збирається запустити Sora і нову модель міркувань під час 12-денного заходу. Поява генератора не є дивною після того, як минулого місяця відбувся короткий витік інформації від художників, роботи яких використовувала компанія для тестування можливостей інструмента та його дослідження.

Залишилося чекати недовго, оскільки раніше OpenAI заявляла, що Sora стане доступною ближче до кінця 2024 року, а його завершення вже наближається.

Нагадаємо, керівник Sony PlayStation розповів, чи зможе штучний інтелект замінити розробників відеоігор у майбутньому. На його думку, розвиток технології зможе полегшити більшість процесів у розробці, але ніколи не замінить людей.

Також ми писали, що компанія OpenAI продовжує активно розвиватися. Вона переходить до компанії, орієнтованої на отримання прибутку, а тому розглядає можливість інтеграції реклами у свої інструменти, зокрема в ChatGPT.