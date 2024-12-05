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OpenAI готовит к запуску Sora — что умеет новая модель ИИ

5 декабря 2024 16:17
Владимир Мололкин - редактор
OpenAI скоро запустит видеогенератор Sora — он позволяет делать видео из текста
Кадр из видео, созданного Sora. Фото: OpenAI
Владимир Мололкин - редактор

Вероятно, в ближайшие дни OpenAI запустит свой видеогенератор Sora на основе искусственного интеллекта. Он позволяет пользователям создавать видео по текстовым подсказкам, а результат поражает своим реализмом.

Об этом пишет TechRadar.

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Компания объявила "12 дней OpenAI" в канун Рождества в твите на X вчера, 4 декабря.

"12 дней. 12 прямых трансляций. Куча новых вещей, больших и малых. 12 Days of OpenAI начинается завтра", — говорится в сообщении компании.

Руководитель Sora Билл Пиблз ответил на твит, в котором говорилось о "невероятном возвращении", словом "Правильно".

Стало известно, что OpenAI собирается запустить Sora и новую модель соображений во время 12-дневного мероприятия. Появление генератора не удивительно после того, как в прошлом месяце произошла небольшая утечка информации от художников, работы которых использовала компания для тестирования возможностей инструмента и его исследования.

Осталось ждать недолго, поскольку ранее OpenAI заявляла, что Sora станет доступна ближе к концу 2024 года, а его завершение уже близится.

Напомним, руководитель Sony PlayStation рассказал, сможет ли искусственный интеллект заменить разработчиков видеоигр в будущем. По его мнению, развитие технологии сможет облегчить большинство процессов в разработке, но никогда не заменит людей.

Также мы писали, что OpenAI продолжает активно развиваться. Она переходит к компании, ориентированной на получение прибыли, поэтому рассматривает возможность интеграции рекламы в свои инструменты, в частности в ChatGPT.

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