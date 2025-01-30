Сокращение штата во время военного положения — что нужно знать

Трудовая книжка в руках. Фото: dcz.gov.ua

Военное положение вносит существенные коррективы в сферу трудовых отношений. Один из наиболее актуальных вопросов, который беспокоит как работодателей, так и работников, — это возможность сокращения штата в условиях военного времени.

Редакция Новини.LIVE рассмотрела, как закон регулирует процесс увольнения во время военного положения и какие права и обязанности имеют стороны трудовых отношений.

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Законодательные аспекты сокращения штата во время военного положения

В соответствии с действующим законодательством, во время военного положения работодатель имеет право увольнять работников даже в период их временной нетрудоспособности или во время отпуска. Это означает, что руководство предприятий негосударственной формы собственности имеет право оптимизировать численность работников в зависимости от экономических условий, изменений в производственных процессах или других факторов.

Но стоит отметить, что процедура увольнения должна соответствовать нормам законодательства, а именно:

уведомление работников о сокращении в установленные законом сроки;

соблюдение процедуры увольнения, включая выплату компенсаций;

предоставление работникам возможности перевода на другие должности при наличии вакантных мест.

Особенности увольнения во время нетрудоспособности или отпуска

Военное положение предусматривает исключительные условия для увольнения. Работодатель имеет право прекратить трудовые отношения с работником в период его временной нетрудоспособности или отпуска. Исключениями являются:

отпуск в связи с беременностью и родами;

отпуск по уходу за ребенком до трех лет.

В таком случае дата увольнения определяется как первый рабочий день после окончания нетрудоспособности или отпуска. Это означает, что увольнение фактически происходит после завершения периода, когда работник не мог исполнять свои обязанности.

Последствия для работников и работодателей

Сокращение штата всегда является сложным решением как для работодателей, так и для работников. В условиях военного положения оно может иметь дополнительные риски:

работники могут потерять стабильный доход в сложный период;

работодатели могут столкнуться с трудностями в восстановлении кадрового потенциала после завершения военного положения.

Законодательные нормы направлены на баланс между интересами обеих сторон. Работодатели имеют право сокращать штат, но должны соблюдать все требования по предупреждению, выплате компенсаций и поиску альтернативных решений для работников.

Как сообщалось, обычно возникают ситуации, когда работник увольняется после того, как использовал авансовый отпуск, то есть за период, который еще не отработан. Однако, работодатель может предоставить такой отпуск, учитывая фактическое время, отработанное работником в течение рабочего года, после шести месяцев непрерывной работы.

Напомним также, что при увольнении трудовой договор и трудовые отношения прекращаются. Причины увольнения могут быть разными, но чаще всего работник принимает решение уйти по собственному желанию и подает заявление об увольнении.