Правила внутреннего трудового распорядка — кто из работодателей должен составлять

Девушка в офисе заполняет документы. Фото: УНИАН

В Украине практически все компании работают по правилам внутреннего трудового распорядка. Это локальный нормативный акт, который работодатели составляют для того, чтобы уточнять нормы трудового законодательства на своем производстве.

Редакция сайта Новини.LIVE решила рассказать, обязательно ли предприятиям иметь такие правила.

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Правила внутреннего трудового распорядка обязательно должны иметь физические лица-предприниматели, как объяснили в управлении инспекционной деятельности в Запорожской области Юго-Восточного межрегионального управления Государственной службы по вопросам труда.

Работодатели самостоятельно составляют этот документ. В нем может содержаться, например, как долго у сотрудника длится обеденный перерыв или во сколько он начинается.

В Гоструда отмечают, что правила внутреннего трудового распорядка должен утверждать трудовой коллектив. Правила, согласно статье 142 Кодекса законов о труде Украины, составляют:

собственник;

уполномоченный им орган;

выборный орган первичной профсоюзной организации;

профсоюзный представитель.

Важно, что руководствоваться этим актом обязательно должны физические лица-предприниматели. Если же это требование нарушить, то ФЛП ждет финансовая ответственность, предусмотренная в статье 265 Кодекса законов о труде Украины.

Что еще интересно знать

Трудовые отношения между работодателем и работником меняются под влиянием военного положения. Нередко возникают ситуации, когда предприятия останавливают работу или сокращают персонал, поэтому люди рискуют потерять работу.

Стоит отметить, что действующее законодательство позволяет работодателям в условиях военного положения увольнять работников даже в период их временной нетрудоспособности или во время отпуска. Но процедура увольнения должна соответствовать некоторым правилам.

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